Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Средний лимит по кредитным картам россиян в марте опустился до минимума - 25.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260425/limit-869434819.html
Средний лимит по кредитным картам россиян в марте опустился до минимума
финансы
банки
экономика
"скоринг бюро"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869434819.jpg?1777078006
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Финансы, Банки, Экономика, "Скоринг бюро"
03:46 25.04.2026
 
"Скоринг бюро": средний лимит по кредитным картам в марте опустился до 100,7 тысячи рублей

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Средний лимит по кредитным картам россиян в марте опустился до минимальных с октября прошлого года 100,7 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".
Так, за месяц показатель сократился на 5,4%, а за год - на 8,3%.
При этом количество новых выдач кредитных карт в начале весны составило 1,2 миллиона штук, что на 6,4% больше в годовом выражении и почти на 40% - в месячном.
Сумма выдач по кредитным картам в прошлом месяце достигла 119,6 миллиарда рублей. Это на 31% больше по сравнению с февралем, но на 2,5% меньше по сравнению с мартом прошлого года.
Всего на руках россиян по итогам марта было 95,2 миллиона кредитных карт с общей задолженностью в 4,8 триллиона рублей.
 
ЭкономикаФинансыБанки"Скоринг бюро"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала