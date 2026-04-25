Средний лимит по кредитным картам россиян в марте опустился до минимума
2026-04-25T03:46+0300
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Средний лимит по кредитным картам россиян в марте опустился до минимальных с октября прошлого года 100,7 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".
Так, за месяц показатель сократился на 5,4%, а за год - на 8,3%.
При этом количество новых выдач кредитных карт в начале весны составило 1,2 миллиона штук, что на 6,4% больше в годовом выражении и почти на 40% - в месячном.
Сумма выдач по кредитным картам в прошлом месяце достигла 119,6 миллиарда рублей. Это на 31% больше по сравнению с февралем, но на 2,5% меньше по сравнению с мартом прошлого года.
Всего на руках россиян по итогам марта было 95,2 миллиона кредитных карт с общей задолженностью в 4,8 триллиона рублей.
