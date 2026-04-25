https://1prime.ru/20260425/limit-869434819.html

Средний лимит по кредитным картам россиян в марте опустился до минимума

Средний лимит по кредитным картам россиян в марте опустился до минимума - 25.04.2026, ПРАЙМ

Средний лимит по кредитным картам россиян в марте опустился до минимума

Средний лимит по кредитным картам россиян в марте опустился до минимальных с октября прошлого года 100,7 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". | 25.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-25T03:46+0300

2026-04-25T03:46+0300

2026-04-25T03:46+0300

финансы

банки

экономика

"скоринг бюро"

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869434819.jpg?1777078006

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Средний лимит по кредитным картам россиян в марте опустился до минимальных с октября прошлого года 100,7 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". Так, за месяц показатель сократился на 5,4%, а за год - на 8,3%. При этом количество новых выдач кредитных карт в начале весны составило 1,2 миллиона штук, что на 6,4% больше в годовом выражении и почти на 40% - в месячном. Сумма выдач по кредитным картам в прошлом месяце достигла 119,6 миллиарда рублей. Это на 31% больше по сравнению с февралем, но на 2,5% меньше по сравнению с мартом прошлого года. Всего на руках россиян по итогам марта было 95,2 миллиона кредитных карт с общей задолженностью в 4,8 триллиона рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, "скоринг бюро"