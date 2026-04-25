На Западе пришли в ярость после слов Макрона о Путине и Трампе
2026-04-25T22:33+0300
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Европейцам, считающим, что их все ненавидят, стоит поискать причину в себе самих, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона о противниках Европы."Когда тебя ненавидят все великие державы, возможно, пришло время сменить свое самоубийственное высокомерие на самоанализ", — написал он в соцсети X.Ранее телеканал France 24 сообщил, что Эммануэль Макрон назвал президента России Владимира Путина, его американского коллегу Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина противниками Европы.Вместе с тем, по словам французского лидера, хотя глава Белого дома и относится к противникам Европы, он по-прежнему является "союзником", даже если не всегда надежен или предсказуем.Владимир Путин ранее объяснял, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".Дональд Трамп в интервью изданию Telegraph 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана. Он сказал, что всегда считал НАТО "бумажным тигром", и отметил, что Москве также было об этом известно.
