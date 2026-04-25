На Западе пришли в ярость после слов Макрона о Путине и Трампе - 25.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260425/makron-869443938.html
На Западе пришли в ярость после слов Макрона о Путине и Трампе
Европейцам, считающим, что их все ненавидят, стоит поискать причину в себе самих, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в ответ на... | 25.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-25T22:33+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:318:947:851_1920x0_80_0_0_55a07c7da4e5bb30bb2582f78b5ed37f.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:209:947:919_1920x0_80_0_0_3c731f0b4a7aa0676e2f91d0ee336e77.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ЕВРОПА, ЗАПАД, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО
Профессор Диесен призвал Макрона заняться самоанализом после заявления о Путине и Трампе

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2026
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Европейцам, считающим, что их все ненавидят, стоит поискать причину в себе самих, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона о противниках Европы.
"Когда тебя ненавидят все великие державы, возможно, пришло время сменить свое самоубийственное высокомерие на самоанализ", — написал он в соцсети X.
Ранее телеканал France 24 сообщил, что Эммануэль Макрон назвал президента России Владимира Путина, его американского коллегу Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина противниками Европы.
Вместе с тем, по словам французского лидера, хотя глава Белого дома и относится к противникам Европы, он по-прежнему является "союзником", даже если не всегда надежен или предсказуем.
Владимир Путин ранее объяснял, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Дональд Трамп в интервью изданию Telegraph 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана. Он сказал, что всегда считал НАТО "бумажным тигром", и отметил, что Москве также было об этом известно.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала