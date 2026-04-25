Мединский прокомментировал использование ИИ в литературе - 25.04.2026, ПРАЙМ
Мединский прокомментировал использование ИИ в литературе
2026-04-25T06:02+0300
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Применение искусственного интеллекта в литературе - это "суровая данность", с которой людям предстоит жить, заявил РИА Новости помощник президента России, глава Союза писателей России Владимир Мединский. "К сожалению, искусственный интеллект используется в литературе вне зависимости от того, что мы думаем об этом, о его возможностях и целесообразности (использования ИИ - ред.). Это суровая данность, с которой нам надо как-то сейчас жить и пытаться выстроить отношения", - сказал он, комментируя тему допустимости использования ИИ в литературе. На вопрос о том, будут ли проверять на использование искусственного интеллекта в создании книг кандидатов в члены Союза писателей России, Мединский ответил, что обязательно будут, если получится придумать, как это сделать. В начале февраля в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что правительство прорабатывает законопроект по регулированию ИИ, в первую очередь будут определены критерии "российской" нейросети, авторское право, маркировка ИИ-контента, права, обязанности и ответственность, использование ИИ в отраслях, а также формирование понятийного аппарата, чтобы устранить неоднозначность трактовок.
06:02 25.04.2026
 
Мединский прокомментировал использование ИИ в литературе

Помощник президента Мединский назвал использование ИИ в литературе суровой данностью

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Применение искусственного интеллекта в литературе - это "суровая данность", с которой людям предстоит жить, заявил РИА Новости помощник президента России, глава Союза писателей России Владимир Мединский.
"К сожалению, искусственный интеллект используется в литературе вне зависимости от того, что мы думаем об этом, о его возможностях и целесообразности (использования ИИ - ред.). Это суровая данность, с которой нам надо как-то сейчас жить и пытаться выстроить отношения", - сказал он, комментируя тему допустимости использования ИИ в литературе.
На вопрос о том, будут ли проверять на использование искусственного интеллекта в создании книг кандидатов в члены Союза писателей России, Мединский ответил, что обязательно будут, если получится придумать, как это сделать.
В начале февраля в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что правительство прорабатывает законопроект по регулированию ИИ, в первую очередь будут определены критерии "российской" нейросети, авторское право, маркировка ИИ-контента, права, обязанности и ответственность, использование ИИ в отраслях, а также формирование понятийного аппарата, чтобы устранить неоднозначность трактовок.
 
