https://1prime.ru/20260425/mironov-869433861.html

Миронов предложил усилить ответственность за нападения на врачей

Миронов предложил усилить ответственность за нападения на врачей - 25.04.2026, ПРАЙМ

Миронов предложил усилить ответственность за нападения на врачей

Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил усилить ответственность за нападение на медработников и покушение на их... | 25.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-25T02:04+0300

2026-04-25T02:04+0300

2026-04-25T02:04+0300

общество

россия

рф

мвд

ск рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869433861.jpg?1777071842

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил усилить ответственность за нападение на медработников и покушение на их жизнь, приравняв такие деяния к нападению на представителей власти. В четверг в приемном отделении Республиканской клинической больницы имени Вишневского в Махачкале мужчина напал с ножом на двух дежуривших врачей - травматолога и хирурга. В МВД республики сообщали, что состояние хирурга оценивалось как критическое. Врач-травматолог также находится под наблюдением специалистов медучреждения, он идет на поправку и уже в ближайшие дни будет выписан домой, добавили в министерстве. "Президент России Владимир Путин давал такие поручения - усилить ответственность за нападения врачей. Мы предлагаем приравнять нападения на них к нападению на представителей власти. Давно пора решить этот вопрос", - сказал Миронов РИА Новости. Он отметил, что в УК РФ есть статьи 317-319, которые предусматривают более строгое наказание за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, применение насилия в отношении представителя власти и его оскорбление. "Если люди выполняют важнейшую задачу по охране здоровья населения, то государство должно защитить их должным образом", - добавил он. Ранее МВД и СК республики сообщали, что по факту нападения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), подозреваемый задержан. На допросе он признался, что в день нападения принимал наркотики.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, мвд, ск рф