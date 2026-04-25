Как защитить сбережения и имущество: три простых шага от мошенников

2026-04-25T05:05+0300

МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Мошенники каждый день придумывают новые уловки, чтобы завладеть чужими сбережениями, имуществом и личными данными. Один из самых надёжных способов защитить себя — установить самозапрет на кредиты и займы. Простая отметка в кредитной истории запрещает банкам и микрофинансовым организациям выдавать займы на ваше имя. Так вы перекроете путь мошенникам, которые пытаются набрать долги по чужим документам. А если вам понадобятся деньги, вы сможете временно снять этот запрет, а потом включить его заново.Включать и отключать самозапрет можно бесплатно через портал "Госуслуги" или в любом МФЦ. Делать это разрешено неограниченное количество раз. Вы имеете право запретить все виды кредитов и займов либо только определённые категории. Например, только займы в МФО либо любые кредиты, которые оформляются онлайн через интернет. Самозапрет не касается ипотеки, автокредитов (под залог машины) и образовательных кредитов — но риск того, что кто-то оформит такой заём без вашего согласия, крайне мал.Когда решите снять самозапрет, потребуется подать заявление через "Госуслуги" или МФЦ. Запрет исчезнет не мгновенно, а спустя один-два дня. Это сделано для того, чтобы было время взвесить решение, поскольку аферисты нередко под разными предлогами уговаривают людей отключить самозапрет или заявляют, что с ним возникли неполадки.Ещё один способ защититься — подключить сервис "второй руки". Он позволяет привязать к проверке платежей и переводов родственника или друга. Прежде чем деньги будут списаны с вашего счета, этот человек вместе с вами проанализирует, нет ли здесь рисков. И только после его одобрения средства уйдут получателю. Можно настроить проверку всех операций или заранее указать, какие суммы и типы транзакций должен подтверждать доверенный помощник. При этом он не получает доступа к вашим счетам и не видит, сколько у вас денег.Задача "второй руки" — лишь подтверждать или отклонять транзакции, которые вы хотите проверять совместно. Такая защита пригодится, например, когда вы попытаетесь перевести деньги на незнакомые реквизиты или снять крупную сумму наличными. Если вы подключили сервис, банк приостановит такую операцию и отправит уведомление вашему доверенному лицу. У него будет 12 часов, чтобы связаться с вами и разобраться в ситуации. Когда он убедится, что вы действуете осознанно, а не под влиянием мошенников, и одобрит перевод, деньги уйдут адресату. Без согласия "второй руки" банк не проведёт перевод и не выдаст наличные. Подключить услугу можно через мобильное приложение банка или лично в отделении.Третья система защиты — запрет сделок с недвижимостью без вашего личного участия. Используя поддельную доверенность, мошенники могут попытаться продать, подарить или заложить чужую квартиру, дом или земельный участок. В таких ситуациях реальному владельцу жилья грозят долгие судебные разбирательства, чтобы отстоять свои права на имущество. Чтобы избежать подобных проблем, наложите запрет на регистрацию любых сделок с недвижимостью без вашего личного присутствия и собственноручной подписи. Росреестр просто откажется рассматривать документы по таким сделкам.Включить запрет можно через "Госуслуги". Для этого понадобится подтверждённая учётная запись на портале. Также нужно установить приложение "Госключ" — с его помощью вы подпишете заявление электронной подписью. Если вам неудобно подавать заявление онлайн, обратитесь в МФЦ. В этом случае при себе нужно иметь паспорт, ИНН и документы на недвижимость. При необходимости запрет можно снять.Я также рекомендую настроить дополнительную защиту от взлома аккаунта на "Госуслугах". Когда мошенники пытаются получить доступ к чужому личному кабинету, они, как правило, не знают пароль и стараются его сменить. Портал высылает владельцу профиля код для замены пароля, и злоумышленники под разными предлогами пытаются выманить этот код. Иногда легенды преступников настолько убедительны, что человек сам выдает секретные цифры и теряет контроль над аккаунтом.Можно обезопасить себя, добавив на "Госуслугах" доверенный контакт. Выберите близкого человека, который будет получать дополнительный код подтверждения при попытке смены пароля от вашей учётной записи. Доступ к аккаунту по-прежнему останется только у вас — помощник нужен исключительно для активации нового пароля. При этом вероятность того, что преступники смогут обмануть сразу двух людей, значительно ниже. Отключить услугу или сменить помощника можно в любой момент.И про базовые правила безопасности тоже не забывайте. Никогда не сообщайте посторонним полные данные банковских карт — в том числе срок действия и три цифры с обратной стороны. Не переходите по ссылкам от незнакомцев в письмах, SMS или мессенджерах. Мошенники часто крадут деньги и данные через поддельные сайты и приложения госорганов, банков и других организаций. Придумывайте сложные пароли и не используйте одну и ту же комбинацию для разных сервисов — "Госуслуг", онлайн-банков, почты, соцсетей и интернет-магазинов. Везде, где возможно, включайте двухфакторную аутентификацию — подтверждение входа кодом из SMS, пуш-уведомления или письма на почту. Заведите для покупок в интернете отдельную банковскую карту. Переводите на неё нужную сумму непосредственно перед оплатой товара или услуги. Расплачиваться в интернете основной зарплатной картой или кредиткой с большим лимитом рискованно.Автор: Мария Иваткина, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф"

Мария Иваткина

финансы, общество , минфин, росреестр, мнения аналитиков