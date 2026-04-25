Мошенники расклеивают на самокатах и велосипедах поддельные QR-коды
2026-04-25T01:48+0300
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Мошенники расклеивают поверх настоящих кодов на прокатных самокатах и велосипедах свои стикеры с поддельными QR-кодами, переход по этим ссылкам ведет на фишинговые сайты, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"С наступлением устойчивого тепла в апреле в городах открываются сезонные прокаты велосипедов и самокатов. Мошенники расклеивают поверх настоящих кодов свои стикеры с поддельными QR-кодами. При сканировании жертва попадает на фишинговую страницу, где вводит данные банковской карты для "аренды", после чего средства списываются в пользу злоумышленников", - рассказали там.
Целевой группой такой схемы являются активные пользователи аренды электросамокатов, молодежь, туристы.
В "Мошеловке" советуют использовать только официальные приложения для аренды электросамокатов, а не сторонние сайты по QR-коду, и перед сканированием проверять, не наклеен ли стикер поверх оригинального кода.
"Не вводите данные карты на сайтах, открывшихся после сканирования сомнительного QR-кода", - заключили там.