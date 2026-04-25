В Москве из-за полумарафона ограничили движение транспорта
Движение транспорта ограничено на ряде улиц в ЦАО, ЗАО и ЮЗАО в связи с проведением Московского полумарафона, ограничения действуют с пятницы по воскресенье. | 25.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Движение транспорта ограничено на ряде улиц в ЦАО, ЗАО и ЮЗАО в связи с проведением Московского полумарафона, ограничения действуют с пятницы по воскресенье.
Так, в субботу с полуночи до 15.00 мск в связи с забегом на дистанцию пять километров закрыт участок улицы Косыгина от Мичуринского проспекта до Ленинского проспекта в направлении к Ленинскому проспекту. Также с 09.00 до 15.00 мск движение будет перекрыто и в обратную сторону. На всех перекрытых участках с 00.01 до окончания мероприятия временно запрещена парковка.
В воскресенье из-за полумарафона временно перекроют ряд улиц и набережных в центре и на западе Москвы. С полуночи до 14.00 мск будет ограничено движение по улице Косыгина от проспекта Вернадского до Университетской площади в обоих направлениях. Основные ограничения движения в этот день начнутся с 08.00 мск.
В период с 08.00 до 12.00 мск закроют участки улицы Косыгина от Университетской площади до Мичуринского проспекта и от Мичуринского проспекта до Воробьевского шоссе, а также Воробьевскую набережную от Андреевской набережной до Воробьевского шоссе и Воробьевское шоссе от улицы Косыгина до Бережковского моста. С 00.01 мск до завершения мероприятия на всех перекрытых участках будет действовать временный запрет на парковку.
Кроме того, с 08.00 мск пятницы до 23.00 мск воскресенья закрыто движение на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина в обоих направлениях.
