https://1prime.ru/20260425/moskva-869433347.html

В Москве из-за полумарафона ограничили движение транспорта

Движение транспорта ограничено на ряде улиц в ЦАО, ЗАО и ЮЗАО в связи с проведением Московского полумарафона, ограничения действуют с пятницы по воскресенье. | 25.04.2026, ПРАЙМ

бизнес

общество

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869433347.jpg?1777066600

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Движение транспорта ограничено на ряде улиц в ЦАО, ЗАО и ЮЗАО в связи с проведением Московского полумарафона, ограничения действуют с пятницы по воскресенье. Так, в субботу с полуночи до 15.00 мск в связи с забегом на дистанцию пять километров закрыт участок улицы Косыгина от Мичуринского проспекта до Ленинского проспекта в направлении к Ленинскому проспекту. Также с 09.00 до 15.00 мск движение будет перекрыто и в обратную сторону. На всех перекрытых участках с 00.01 до окончания мероприятия временно запрещена парковка. В воскресенье из-за полумарафона временно перекроют ряд улиц и набережных в центре и на западе Москвы. С полуночи до 14.00 мск будет ограничено движение по улице Косыгина от проспекта Вернадского до Университетской площади в обоих направлениях. Основные ограничения движения в этот день начнутся с 08.00 мск. В период с 08.00 до 12.00 мск закроют участки улицы Косыгина от Университетской площади до Мичуринского проспекта и от Мичуринского проспекта до Воробьевского шоссе, а также Воробьевскую набережную от Андреевской набережной до Воробьевского шоссе и Воробьевское шоссе от улицы Косыгина до Бережковского моста. С 00.01 мск до завершения мероприятия на всех перекрытых участках будет действовать временный запрет на парковку. Кроме того, с 08.00 мск пятницы до 23.00 мск воскресенья закрыто движение на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина в обоих направлениях.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

