Самая маленькая операция по обмену монет прошла в Нальчике

2026-04-25T06:47+0300

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Самая маленькая операция по обмену монет в ходе "Монетной недели" Банка России прошла в городе Нальчик на сумму один рубль, а самая крупная - в Калуге и составила более двухсот тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПСБ. Акция Банка России "Монетная неделя" проходила с 6 по 18 апреля. В ней принимали участие более 16 тысяч торговых точек и 4 тысяч подразделений банков. В эти дни можно было обменять накопившиеся монеты на бумажные деньги в банковских отделениях и в магазинах, которые участвуют в акции. Кроме того, в банках можно было положить мелочь на свой счет. "Самая маленькая обменная операция в ПСБ прошла в городе Нальчик на сумму один рубль, самая крупная составила 218 тысяч рублей в одном из отделений города Калуги", - рассказали в банке. В пресс-службе Газпромбанка сообщили, что безусловным лидером среди городов стал Белгород - там было собрано 14% от общего объема монет, собранных банком, а кассовые работники приняли почти 280 тысяч монет на сумму свыше 1,7 миллиона рублей. Также по итоговым суммам и количеству монет лидируют Черноземье и Урал, а по количеству клиентов, принявших участие в акции, лидируют Восточно-Сибирский, Западно-Сибирский и Уральский районы, сказали в банке. В пресс-службе Россельхозбанка (РСХБ) добавили, что в число лидеров по приему монет вошли подразделения банка в Рязани, Костроме, Калуге, Санкт-Петербурге, Москве и Смоленске. Максимальный объем принятых монет у РСХБ зафиксирован в Рязани - более двухсот тысяч штук на сумму свыше полумиллиона рублей, в Костроме также более двухсот тысяч монет на сумму свыше трехсот тысяч рублей, в Калуге - почти двести тысяч монет на сумму свыше полумиллиона рублей.

