https://1prime.ru/20260425/polsha-869435915.html

"Зарвавшийся украинец": в Киеве запаниковали из-за заявления Туска - 25.04.2026, ПРАЙМ

Недавнее заявление польского премьера Дональда Туска о возможном вторжении России в одну из стран НАТО расценивается как послание не Москве, а Киеву. Такое... | 25.04.2026, ПРАЙМ

https://cdnn.1prime.ru/img/82600/81/826008107_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_f83cf501831c8420e41d53836912c36f.jpg

МОСКВА, 25 апреля — ПРАЙМ. Недавнее заявление польского премьера Дональда Туска о возможном вторжении России в одну из стран НАТО расценивается как послание не Москве, а Киеву. Такое мнение выразил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник президента Украины Леонида Кучмы, Олег Соскин. "Давайте начистоту: Туск сам не верит в то, что Россия нападет на Польшу, и вся его речь призвана показать (Владимиру. — Прим. ред.) Зеленскому, что ни США, ни Варшава, ни ЕС не собираются помогать Киеву. Он стелет соломку, заранее крича о страшной угрозе, исходящей от россиян", — сказал он.Согласно словам Соскина, Туск сталкивается с усиливающимися требованиями со стороны Зеленского, поэтому для него важно сдержать амбиции киевского лидера. "Основная часть НАТО плевать хотела на Украину, а Польша тем более. Туску невыгодно еще больше помогать Зеленскому, поэтому он будет делать все, чтобы урезонить зарвавшегося украинца", — пояснил Соскин.Накануне Дональд Туск заявил о том, что Россия якобы готовится к военной операции против одного из членов Североатлантического альянса. Президент Владимир Путин уже неоднократно подчеркивал, что у России нет планов нападать на страны НАТО, но западные лидеры продолжают эксплуатировать "российскую угрозу", чтобы отвлечь общественность от внутренних проблем. В последние годы Москва выражала обеспокоенность активностью НАТО возле своих западных рубежей. Альянс увеличивает свое присутствие, называя это "сдерживанием агрессии". В Кремле заявляли, что Россия ни для кого не представляет угрозу, но готова реагировать на действия, способные поставить под угрозу ее интересы.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

