Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Зарвавшийся украинец": в Киеве запаниковали из-за заявления Туска - 25.04.2026, ПРАЙМ
"Зарвавшийся украинец": в Киеве запаниковали из-за заявления Туска
"Зарвавшийся украинец": в Киеве запаниковали из-за заявления Туска - 25.04.2026, ПРАЙМ
"Зарвавшийся украинец": в Киеве запаниковали из-за заявления Туска
Недавнее заявление польского премьера Дональда Туска о возможном вторжении России в одну из стран НАТО расценивается как послание не Москве, а Киеву. Такое... | 25.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-25T06:02+0300
2026-04-25T06:02+0300
МОСКВА, 25 апреля — ПРАЙМ. Недавнее заявление польского премьера Дональда Туска о возможном вторжении России в одну из стран НАТО расценивается как послание не Москве, а Киеву. Такое мнение выразил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник президента Украины Леонида Кучмы, Олег Соскин. "Давайте начистоту: Туск сам не верит в то, что Россия нападет на Польшу, и вся его речь призвана показать (Владимиру. — Прим. ред.) Зеленскому, что ни США, ни Варшава, ни ЕС не собираются помогать Киеву. Он стелет соломку, заранее крича о страшной угрозе, исходящей от россиян", — сказал он.Согласно словам Соскина, Туск сталкивается с усиливающимися требованиями со стороны Зеленского, поэтому для него важно сдержать амбиции киевского лидера. "Основная часть НАТО плевать хотела на Украину, а Польша тем более. Туску невыгодно еще больше помогать Зеленскому, поэтому он будет делать все, чтобы урезонить зарвавшегося украинца", — пояснил Соскин.Накануне Дональд Туск заявил о том, что Россия якобы готовится к военной операции против одного из членов Североатлантического альянса. Президент Владимир Путин уже неоднократно подчеркивал, что у России нет планов нападать на страны НАТО, но западные лидеры продолжают эксплуатировать "российскую угрозу", чтобы отвлечь общественность от внутренних проблем. В последние годы Москва выражала обеспокоенность активностью НАТО возле своих западных рубежей. Альянс увеличивает свое присутствие, называя это "сдерживанием агрессии". В Кремле заявляли, что Россия ни для кого не представляет угрозу, но готова реагировать на действия, способные поставить под угрозу ее интересы.
москва
киев
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82600/81/826008107_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_5c954e4629367ff28c77a21723333950.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , москва, киев, украина, дональд туск, олег соскин, владимир путин, нато, ес
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Киев, УКРАИНА, Дональд Туск, Олег Соскин, Владимир Путин, НАТО, ЕС
06:02 25.04.2026
 
"Зарвавшийся украинец": в Киеве запаниковали из-за заявления Туска

Соскин: слова Туска о вторжении предназнались Зеленскому

© AFP / Frederik FlorinПрезидент Европейского совета Дональд Туск
Президент Европейского совета Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2026
Президент Европейского совета Дональд Туск. Архивное фото
© AFP / Frederik Florin
МОСКВА, 25 апреля — ПРАЙМ. Недавнее заявление польского премьера Дональда Туска о возможном вторжении России в одну из стран НАТО расценивается как послание не Москве, а Киеву. Такое мнение выразил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник президента Украины Леонида Кучмы, Олег Соскин.
"Давайте начистоту: Туск сам не верит в то, что Россия нападет на Польшу, и вся его речь призвана показать (Владимиру. — Прим. ред.) Зеленскому, что ни США, ни Варшава, ни ЕС не собираются помогать Киеву. Он стелет соломку, заранее крича о страшной угрозе, исходящей от россиян", — сказал он.
Согласно словам Соскина, Туск сталкивается с усиливающимися требованиями со стороны Зеленского, поэтому для него важно сдержать амбиции киевского лидера.
"Основная часть НАТО плевать хотела на Украину, а Польша тем более. Туску невыгодно еще больше помогать Зеленскому, поэтому он будет делать все, чтобы урезонить зарвавшегося украинца", — пояснил Соскин.
Накануне Дональд Туск заявил о том, что Россия якобы готовится к военной операции против одного из членов Североатлантического альянса. Президент Владимир Путин уже неоднократно подчеркивал, что у России нет планов нападать на страны НАТО, но западные лидеры продолжают эксплуатировать "российскую угрозу", чтобы отвлечь общественность от внутренних проблем.
В последние годы Москва выражала обеспокоенность активностью НАТО возле своих западных рубежей. Альянс увеличивает свое присутствие, называя это "сдерживанием агрессии". В Кремле заявляли, что Россия ни для кого не представляет угрозу, но готова реагировать на действия, способные поставить под угрозу ее интересы.
РОССИЯОбществоМОСКВАКиевУКРАИНАДональд ТускОлег СоскинВладимир ПутинНАТОЕС
 
 
