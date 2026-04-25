СМИ: Туск попал в скандал из-за шутки о России - 25.04.2026, ПРАЙМ
СМИ: Туск попал в скандал из-за шутки о России
Появление премьер-министра Словакии Роберта Фицо поставило в неловкое положение премьера Польши Дональда Туска, который планировал пошутить об отсутствии России | 25.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260425/polsha-869435915.html
https://1prime.ru/20260424/tusk-869424040.html
https://1prime.ru/20260326/polsha-868653025.html
07:32 25.04.2026
 
СМИ: Туск попал в скандал из-за шутки о России

Onet: Фицо не дал Туску пошутить об отсутствии России на саммите ЕС

МОСКВА, 25 апреля — ПРАЙМ. Появление премьер-министра Словакии Роберта Фицо поставило в неловкое положение премьера Польши Дональда Туска, который планировал пошутить об отсутствии России на саммите ЕС, сообщает британское издание Onet.
Выступая перед журналистами, Туск попытался пошутить, но был перебит внезапным появлением Фицо, что вынудило польского премьера смущенно оправдываться.
Президент Европейского совета Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2026
"Зарвавшийся украинец": в Киеве запаниковали из-за заявления Туска
06:02
"Как только слова слетели с его (Туска. — Прим. ред.) губ, на заднем плане появился Роберт Фицо, словацкий премьер-министр, известный своими пророссийскими взглядами. Туск поприветствовал его, затем повернулся к журналистам и нервно моргнул", — говорится в материале.
Издание подчеркивает, что изначально Туск хотел намекнуть на присутствие стран с пророссийскими взглядами на саммите ЕС, но появление Фицо спутало все планы, вынудив польского премьера свести все к неудачной шутке.
"Нет-нет, это была шутка", — приводит издание слова премьер-министра.
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2026
"Говорю о месяцах". Туск дерзко высказался о России
Вчера, 17:08
Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что якобы Россия готовится начать военную операцию против одного из участников НАТО. Президент России Владимир Путин неоднократно акцентировал внимание на том, что у России нет намерений нападать на страны НАТО, но западные лидеры за счет раздувания "российской угрозы" пытаются отвлечь граждан от внутренних проблем.
В последние годы Москва неоднократно выражала обеспокоенность по поводу возросшей активности НАТО возле своих границ. Альянс усиливает присутствие и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле же заявляют, что Россия никому не угрожает, но будет внимательна в отношении действий, которые могут быть опасными для её интересов.
Флаги у здания посольства Польши в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
Туск созывает чрезвычайное заседание по вопросам цен на топливо
26 марта, 17:21
 
