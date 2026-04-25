СМИ: Туск попал в скандал из-за шутки о России
Onet: Фицо не дал Туску пошутить об отсутствии России на саммите ЕС
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Председатель Европейского совета Дональд Туск
МОСКВА, 25 апреля — ПРАЙМ. Появление премьер-министра Словакии Роберта Фицо поставило в неловкое положение премьера Польши Дональда Туска, который планировал пошутить об отсутствии России на саммите ЕС, сообщает британское издание Onet.
"Как только слова слетели с его (Туска. — Прим. ред.) губ, на заднем плане появился Роберт Фицо, словацкий премьер-министр, известный своими пророссийскими взглядами. Туск поприветствовал его, затем повернулся к журналистам и нервно моргнул", — говорится в материале.
Издание подчеркивает, что изначально Туск хотел намекнуть на присутствие стран с пророссийскими взглядами на саммите ЕС, но появление Фицо спутало все планы, вынудив польского премьера свести все к неудачной шутке.
"Нет-нет, это была шутка", — приводит издание слова премьер-министра.
Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что якобы Россия готовится начать военную операцию против одного из участников НАТО. Президент России Владимир Путин неоднократно акцентировал внимание на том, что у России нет намерений нападать на страны НАТО, но западные лидеры за счет раздувания "российской угрозы" пытаются отвлечь граждан от внутренних проблем.
В последние годы Москва неоднократно выражала обеспокоенность по поводу возросшей активности НАТО возле своих границ. Альянс усиливает присутствие и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле же заявляют, что Россия никому не угрожает, но будет внимательна в отношении действий, которые могут быть опасными для её интересов.