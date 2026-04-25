Финансист назвал способ инвестировать в недвижимость

2026-04-25T04:47+0300

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Одним из альтернативных видов вложений в рынок недвижимости являются закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) недвижимости, сообщил в интервью РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев. "Одной из альтернатив приобретению недвижимости выступают закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости. Этот инструмент позволяет инвесторам, у которых нет достаточной суммы для приобретения квартиры или оформления ипотеки, получить доступ к рынку", - сказал он. Такие фонды формируются управляющими компаниями и освобождают владельца от операционных и административных издержек, связанных с содержанием объекта недвижимости, отметил Щавелев. "Считаю это хорошей альтернативой, особенно для тех, кто хочет диверсифицировать свой портфель вложений. Кроме того, инвестиции через ЗПИФ характеризуются низким порогом входа, что делает их доступными для широкого круга инвесторов", - подытожил он. ЗПИФ недвижимости - инструмент коллективных инвестиций, который позволяет вкладывать средства в коммерческие или жилые объекты без их прямой покупки. УК сдает объекты в аренду, а инвесторы получают доход от рентных платежей и роста стоимости недвижимости.

