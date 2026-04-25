https://1prime.ru/20260425/putin-869433669.html

Мелони о приглашении Путина на саммит G20: Европе нужно просить его сделать шаг вперед

2026-04-25T01:42+0300

экономика

мировая экономика

рф

сша

москва

владимир путин

дмитрий песков

дональд трамп

мид рф

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869433669.jpg?1777070574

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, комментируя возможное участие президента РФ Владимира Путина в саммите "большой двадцатки" (G20) в США, заявила, что сейчас настал момент, когда европейцы должны просить его сделать шаг вперед. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что приезд президента РФ на саммит G20 в Майами был бы очень полезным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркивал, что Россия будет на должном уровне представлена на саммите "большой двадцатки". "Я считаю, что настал момент, когда именно мы должны просить его (Путина - ред.) сделать шаги вперед", - ответила Мелони на вопрос агентства Ansa по поводу возможного участия президента России на саммите G20. При этом она считает, что сейчас не время делать шаги навстречу Москве. Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил в ответ на вопрос РИА Новости, что Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне. Позднее Песков сообщил, что решение об участии Путина в саммите G20 в США пока не принято, формат участия Москвы будет определен ближе к форуму.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

