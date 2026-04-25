https://1prime.ru/20260425/ranhigs-869434648.html

В РАНХиГС рассказали о механизме автоматического перерасчета пенсии

2026-04-25T03:40+0300

экономика

рф

ранхигс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869434648.jpg?1777077638

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Автоматический перерасчет пенсии при увольнении смогут получить работающие пенсионеры в РФ, чей стаж пришелся на период заморозки индексаций, а именно на 2016-2024 годы, сообщила РИА Новости директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии РАНХиГС Нина Гукасова. "Существует механизм восстановления справедливости для тех, кто работал в период с 2016 по 2024 год, когда индексация была приостановлена. Повышение происходит после прекращения трудовой деятельности. При увольнении работающего пенсионера Социальный фонд России (СФР) автоматически производит перерасчет", - сказала РИА Новости Гукасова. Эксперт уточнила, что после увольнения пенсия увеличивается с учетом всех пропущенных за время работы индексаций. Так, максимальная прибавка для тех, кто оформил пенсию до 2016 года и продолжал работать, может составить до 119,5%. С 1 января 2025 года в России официально возобновлена ежегодная индексация пенсий для работающих пенсионеров. Страховая пенсия, формирующаяся за счет взносов работодателя и стажа, проиндексирована в январе 2026 года на 7,6%.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, ранхигс