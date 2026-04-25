В РАНХиГС рассказали о механизме автоматического перерасчета пенсии - 25.04.2026, ПРАЙМ
В РАНХиГС рассказали о механизме автоматического перерасчета пенсии
В РАНХиГС рассказали о механизме автоматического перерасчета пенсии - 25.04.2026, ПРАЙМ
В РАНХиГС рассказали о механизме автоматического перерасчета пенсии
Автоматический перерасчет пенсии при увольнении смогут получить работающие пенсионеры в РФ, чей стаж пришелся на период заморозки индексаций, а именно на... | 25.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Автоматический перерасчет пенсии при увольнении смогут получить работающие пенсионеры в РФ, чей стаж пришелся на период заморозки индексаций, а именно на 2016-2024 годы, сообщила РИА Новости директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии РАНХиГС Нина Гукасова. "Существует механизм восстановления справедливости для тех, кто работал в период с 2016 по 2024 год, когда индексация была приостановлена. Повышение происходит после прекращения трудовой деятельности. При увольнении работающего пенсионера Социальный фонд России (СФР) автоматически производит перерасчет", - сказала РИА Новости Гукасова. Эксперт уточнила, что после увольнения пенсия увеличивается с учетом всех пропущенных за время работы индексаций. Так, максимальная прибавка для тех, кто оформил пенсию до 2016 года и продолжал работать, может составить до 119,5%. С 1 января 2025 года в России официально возобновлена ежегодная индексация пенсий для работающих пенсионеров. Страховая пенсия, формирующаяся за счет взносов работодателя и стажа, проиндексирована в январе 2026 года на 7,6%.
Экономика, РФ, РАНХиГС
В РАНХиГС рассказали о механизме автоматического перерасчета пенсии

Эксперт Гукасова: автоматический перерасчет пенсии смогут получить работающие пенсионеры

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Автоматический перерасчет пенсии при увольнении смогут получить работающие пенсионеры в РФ, чей стаж пришелся на период заморозки индексаций, а именно на 2016-2024 годы, сообщила РИА Новости директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии РАНХиГС Нина Гукасова.
"Существует механизм восстановления справедливости для тех, кто работал в период с 2016 по 2024 год, когда индексация была приостановлена. Повышение происходит после прекращения трудовой деятельности. При увольнении работающего пенсионера Социальный фонд России (СФР) автоматически производит перерасчет", - сказала РИА Новости Гукасова.
Эксперт уточнила, что после увольнения пенсия увеличивается с учетом всех пропущенных за время работы индексаций. Так, максимальная прибавка для тех, кто оформил пенсию до 2016 года и продолжал работать, может составить до 119,5%.
С 1 января 2025 года в России официально возобновлена ежегодная индексация пенсий для работающих пенсионеров. Страховая пенсия, формирующаяся за счет взносов работодателя и стажа, проиндексирована в январе 2026 года на 7,6%.
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
