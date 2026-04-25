Расходы США на операцию против Ирана превысили 61 миллиард долларов

Расходы США на операцию против Ирана превысили 61 миллиард долларов - 25.04.2026, ПРАЙМ

Расходы США на операцию против Ирана превысили 61 миллиард долларов

Расходы США на операцию против Ирана превысили 61 миллиард долларов, утверждает портал Iran War Cost Tracker. | 25.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-25T01:03+0300

2026-04-25T01:03+0300

2026-04-25T01:03+0300

экономика

мировая экономика

сша

иран

израиль

ВАШИНГТОН, 25 апр - ПРАЙМ. Расходы США на операцию против Ирана превысили 61 миллиард долларов, утверждает портал Iran War Cost Tracker. По данным портала, на 55 день операции расходы превысили 61 миллиард, а из казны тратится более 11,5 тысяч долларов в секунду. Портал обновляет данные в режиме реального времени и подсчитывает средства, необходимые для содержания персонала, кораблей, переброшенных в регион, а также для покрытия других сопутствующих расходов. Методика расчета основывается на докладе Пентагона конгрессу, в котором говорилось, что первые шесть дней стоили 11,3 миллиарда долларов, а в дальнейшем расходы составят один миллиард в день. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Перемирие было продлено.

сша

иран

израиль

мировая экономика, сша, иран, израиль