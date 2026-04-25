Россиянам объяснили новые правила рассрочки - 25.04.2026, ПРАЙМ
Россиянам объяснили новые правила рассрочки
Россиянам объяснили новые правила рассрочки
В Госдуме рассказали о новых правилах рассрочки с 1 апреля

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Закон о сервисе рассрочки, согласно которому оператор больше не вправе брать вознаграждение за договор, плату за внесение очередного взноса или комиссию за обслуживание графика, вступил в силу в России с 1 апреля, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин (фракция "Единая Россия").
Он напомнил, что в России с 1 апреля вступил в силу закон о сервисе рассрочки, а с 1 мая дополнительно заработает технический порядок включения компаний в реестр операторов Банка России. По его словам, старые договоры, оформленные до 1 апреля, под новые правила не подпадают.
"Главное для покупателя такое. Сама рассрочка стала бесплатной. Оператор больше не вправе брать вознаграждение за договор, плату за внесение очередного взноса или комиссию за обслуживание графика. Никаких надписей "0 процентов" с мелкими приписками про комиссию сервиса. Цена товара тоже фиксируется. Магазин обязан держать одну цену вне зависимости от способа оплаты, разные ценники для рассрочки и оплаты сразу запрещены", - сказал Говырин.
Парламентарий отметил, что до подписания договора оператор обязан показать все одной таблицей читаемым шрифтом - цену, количество платежей, размер каждого взноса, сроки, график, ответственность за просрочку, сведения о товаре, продавце и о самом операторе, прятать условия в длинную оферту на десятки страниц нельзя.
"Штрафы за просрочку ограничены сверху, 20% годовых от суммы просроченной задолженности. Для ориентира, при долге в 10 тысяч рублей за месяц задержки накопится около 167 рублей пеней. Досрочно погасить рассрочку, полностью или по частям, можно без платы. После частичного погашения оператор обязан выдать новый график с уточнённым остатком, числом и размером будущих платежей", - добавил он.
Говырин уточнил, что срок рассрочки сегодня составляет до шести месяцев, с 1 апреля 2028 года он сократится до четырех.
"Если итоговый долг покупателя перед одним оператором и его аффилированными лицами превышает 50 тысяч рублей, сведения уходят в бюро кредитных историй. Регулярные покупки частями становятся видны банкам и могут повлиять на одобрение будущих кредитов и займов. Если что-то пошло не так, жалоба сначала направляется самому оператору, он обязан зарегистрировать обращение не позднее следующего рабочего дня и ответить в течение 15 рабочих дней", - сказал он.
Депутат подчеркнул, что при нарушении правил сервиса можно обращаться в Банк России. По его словам, в суд за просрочку оператор вправе пойти не раньше, чем через 60 календарных дней после уведомления покупателя о долге.
"Перед оформлением рассрочки имеет смысл проверить, есть ли продавец услуги в реестре операторов на сайте Банка России. По состоянию на 1 апреля 2026 года в перечень включены 14 организаций", - заключил он.
