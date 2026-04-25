Названы регионы с наибольшим ростом просрочек по кредитам

Названы регионы с наибольшим ростом просрочек по кредитам - 25.04.2026, ПРАЙМ

Названы регионы с наибольшим ростом просрочек по кредитам

Жители Севастополя, Тувы и Крыма больше всего нарастили просрочки по кредитам по итогам февраля 2026 года по сравнению с январем, следует из анализа РИА Новости | 25.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-25T05:47+0300

2026-04-25T05:47+0300

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Жители Севастополя, Тувы и Крыма больше всего нарастили просрочки по кредитам по итогам февраля 2026 года по сравнению с январем, следует из анализа РИА Новости данных Центробанка. Так, показатель в Севастополе увеличился на 2%, в Туве - на 1,8%, а в Крыму - на 1,7%. Также в топ-5 регионов по росту просрочек вошли Марий Эл и Ямало-Ненецкий автономный округ - там показатель увеличился на 1,2%. При этом больше всего просрочки по кредитам сократились в Еврейской автономной области - на 2%. Также показатель снизился в Ингушетии и Хабаровском крае - на 1,7% и 1,5% соответственно.

севастополь

тува

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, бизнес, севастополь, тува, крым