Названы регионы с наибольшим ростом просрочек по кредитам
2026-04-25T05:47+0300
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Жители Севастополя, Тувы и Крыма больше всего нарастили просрочки по кредитам по итогам февраля 2026 года по сравнению с январем, следует из анализа РИА Новости данных Центробанка.
Так, показатель в Севастополе увеличился на 2%, в Туве - на 1,8%, а в Крыму - на 1,7%.
Также в топ-5 регионов по росту просрочек вошли Марий Эл и Ямало-Ненецкий автономный округ - там показатель увеличился на 1,2%.
При этом больше всего просрочки по кредитам сократились в Еврейской автономной области - на 2%. Также показатель снизился в Ингушетии и Хабаровском крае - на 1,7% и 1,5% соответственно.
Центробанк: жители Севастополя, Тувы и Крыма больше всего нарастили просрочки по кредитам
