Россия является единственной страной, производящей бадделеитовый концентрат - 25.04.2026, ПРАЙМ
Россия является единственной страной, производящей бадделеитовый концентрат
Россия является единственной страной, производящей бадделеитовый концентрат - 25.04.2026, ПРАЙМ
Россия является единственной страной, производящей бадделеитовый концентрат
Россия является единственной страной в мире, которая производит бадделеитовый концентрат, который незаменим при работе в экстремальных температурах, рассказала... | 25.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-25T03:16+0300
2026-04-25T03:16+0300
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Россия является единственной страной в мире, которая производит бадделеитовый концентрат, который незаменим при работе в экстремальных температурах, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко. "Единственной страной в мире, где получают бадделеитовый концентрат, незаменимый в высокотемпературных технологиях, является Россия. Только у нас он извлекается как попутный продукт при переработке руд циркониевых месторождений", - сказала она, отметив что во всех остальных странах при переработке руд с циркониевых месторождений выпускаются только цирконовые концентраты. Этот уникальный концентрат производится только на одном предприятии в России и используется в производстве огнеупорных материалов в качестве защитных конструкций, для керамики и в литейном производстве. По словам Левашенко, из-за своей уникальности и узкой специализации цена этого концентрата не зависит от колебаний на мировых рынках и обычно втрое выше, чем у премиального циркониевого концентрата. Он на спотовом рынке стоит более 2400 долларов за тонну.
03:16 25.04.2026
 
Россия является единственной страной, производящей бадделеитовый концентрат

Эксперт Левашенко: Россия единственная страна в мире производит бадделеитовый концентрат

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Россия является единственной страной в мире, которая производит бадделеитовый концентрат, который незаменим при работе в экстремальных температурах, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.
"Единственной страной в мире, где получают бадделеитовый концентрат, незаменимый в высокотемпературных технологиях, является Россия. Только у нас он извлекается как попутный продукт при переработке руд циркониевых месторождений", - сказала она, отметив что во всех остальных странах при переработке руд с циркониевых месторождений выпускаются только цирконовые концентраты.
Этот уникальный концентрат производится только на одном предприятии в России и используется в производстве огнеупорных материалов в качестве защитных конструкций, для керамики и в литейном производстве.
По словам Левашенко, из-за своей уникальности и узкой специализации цена этого концентрата не зависит от колебаний на мировых рынках и обычно втрое выше, чем у премиального циркониевого концентрата. Он на спотовом рынке стоит более 2400 долларов за тонну.
 
