Россия стала пятой страной G20 с самыми низкими ценами на такси
Россия стала пятой страной G20 с самыми низкими ценами на такси - 25.04.2026, ПРАЙМ
Россия стала пятой страной G20 с самыми низкими ценами на такси
Россия стала пятой среди стран "Большой двадцатки" с самыми низкими ценами на такси - примерно 48 рублей за километр поездки, выяснило РИА Новости,... | 25.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-25T04:16+0300
2026-04-25T04:16+0300
2026-04-25T04:16+0300
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Россия стала пятой среди стран "Большой двадцатки" с самыми низкими ценами на такси - примерно 48 рублей за километр поездки, выяснило РИА Новости, проанализировав открытые данные.
Самое доступное такси среди стран G20 можно найти в Индии - 20,2 рубля за километр поездки. Вслед за ней по ценам располагаются Индонезия (27 рублей), Китай (27,7 рубля), Южная Корея (42,7 рубля), а замыкает топ-5 Россия (47,9 рубля).
В Турции километр поездки стоит 61,5 рубля, в Бразилии - 67,5 рубля, а в ЮАР - 68,2 рубля. В Аргентине стоимость выше - 75 рублей.
При этом в оставшихся десяти странах объединения цены на километр поездки в такси уже превышают 100 рублей: в Канаде - 114,7 рубля, Италии - 131,9 рубля, Австралии - 133,4 рубля, США - 139,4 рубля, Франции - 167,1 рубля.
Пятерку стран G20 с самым дорогим такси составили Япония (236,1 рубля), Германия (219,6 рубля), Саудовская Аравия (200,1 рубля), Мексика (194,1 рубля) и Великобритания (176,1 рубля).
индия
индонезия
китай
бизнес, мировая экономика, индия, индонезия, китай
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, ИНДИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, КИТАЙ
Россия стала пятой страной G20 с самыми низкими ценами на такси
Россия стала пятой среди стран G20 с самыми низкими ценами на такси
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Россия стала пятой среди стран "Большой двадцатки" с самыми низкими ценами на такси - примерно 48 рублей за километр поездки, выяснило РИА Новости, проанализировав открытые данные.
Самое доступное такси среди стран G20 можно найти в Индии - 20,2 рубля за километр поездки. Вслед за ней по ценам располагаются Индонезия (27 рублей), Китай (27,7 рубля), Южная Корея (42,7 рубля), а замыкает топ-5 Россия (47,9 рубля).
В Турции километр поездки стоит 61,5 рубля, в Бразилии - 67,5 рубля, а в ЮАР - 68,2 рубля. В Аргентине стоимость выше - 75 рублей.
При этом в оставшихся десяти странах объединения цены на километр поездки в такси уже превышают 100 рублей: в Канаде - 114,7 рубля, Италии - 131,9 рубля, Австралии - 133,4 рубля, США - 139,4 рубля, Франции - 167,1 рубля.
Пятерку стран G20 с самым дорогим такси составили Япония (236,1 рубля), Германия (219,6 рубля), Саудовская Аравия (200,1 рубля), Мексика (194,1 рубля) и Великобритания (176,1 рубля).