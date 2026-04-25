Россия в феврале резко увеличила закупки венгерской мебели

Россия в феврале резко увеличила закупки венгерской мебели: импорт подскочил в 12 раз - почти до 630 тысяч евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Россия в феврале резко увеличила закупки венгерской мебели: импорт подскочил в 12 раз - почти до 630 тысяч евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Так, российские компании ввезли мебель из Венгрии на 627 тысяч евро против 51,5 тысячи в январе. Это максимальная сумма с июня 2025 года, когда было закуплено мебели на 973,9 тысячи евро. В целом импорт мебели из стран Евросоюза вырос в феврале на 28% в месячном выражении - до 19 миллионов евро. Крупнейшими поставщиками мебели среди ЕС в РФ стали Италия (13,5 миллиона евро), Польша (1,3 миллиона евро) и Германия (1,1 миллиона евро).

