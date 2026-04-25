Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в феврале резко увеличила закупки венгерской мебели - 25.04.2026, ПРАЙМ
Россия в феврале резко увеличила закупки венгерской мебели
Россия в феврале резко увеличила закупки венгерской мебели: импорт подскочил в 12 раз - почти до 630 тысяч евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. | 25.04.2026, ПРАЙМ
Россия в феврале резко увеличила закупки венгерской мебели

Евростат: Россия в феврале резко увеличила закупки венгерской мебели

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Россия в феврале резко увеличила закупки венгерской мебели: импорт подскочил в 12 раз - почти до 630 тысяч евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, российские компании ввезли мебель из Венгрии на 627 тысяч евро против 51,5 тысячи в январе. Это максимальная сумма с июня 2025 года, когда было закуплено мебели на 973,9 тысячи евро.
В целом импорт мебели из стран Евросоюза вырос в феврале на 28% в месячном выражении - до 19 миллионов евро.
Крупнейшими поставщиками мебели среди ЕС в РФ стали Италия (13,5 миллиона евро), Польша (1,3 миллиона евро) и Германия (1,1 миллиона евро).
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
