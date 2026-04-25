"Если бы не Стубб": в Финляндии признали опасную ошибку в отношении России - 25.04.2026, ПРАЙМ
"Если бы не Стубб": в Финляндии признали опасную ошибку в отношении России
"Если бы не Стубб": в Финляндии признали опасную ошибку в отношении России
2026-04-25T22:23+0300
https://1prime.ru/20260425/donbass-869443504.html
https://1prime.ru/20260425/estoniya-869440854.html
ФИНЛЯНДИЯ, Хельсинки, США, Александр Стубб, Дмитрий Песков
"Если бы не Стубб": в Финляндии признали опасную ошибку в отношении России

Малинен обвинил Стубба в росте риска военного конфликта между Россией и Финляндией

Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Власти Финляндии своими действиями подвергли страну риску прямого военного столкновения с Россией, такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
"Мы якобы защищаем Скандинавские страны от ранее не существовавшей угрозы. Россия не представляла бы для нас угрозы даже сейчас, если бы не действия президента Финляндии Александра Стубба и военное сотрудничество с США на нашей территории", — высказался он в соцсети X.
Каска - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2026
"Не только Донбасс": на Украине запаниковали из-за мощного удара России
22:21
По мнению профессора, Хельсинки приняли "худшие решения из всех возможных".
В четверг финское Министерство обороны сообщило, что правительство внесло в парламент предложение о разрешении ввоза, транспортировки, доставки и хранения ядерного оружия в "ситуациях, связанных с обороной".
Впервые с этой инициативой в начале прошлого месяца выступил глава военного ведомства Антти Хяккянен. На минувшей неделе власти в Хельсинки опубликовали доклад, в котором заверили, что республика не будет размещать ОМУ в мирное время и не станет ядерной державой.
Представитель Кремля Дмитрий Песков предупреждал, что развертывание такого оружия станет угрозой для России и Москва примет ответные меры. Он также назвал планы Финляндии разрешить ввоз ядерного оружия концентрированной конфронтацией.
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2026
Премьер Эстонии предложил дерзкий план против России
16:13
 
