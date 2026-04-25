https://1prime.ru/20260425/rossiya-869443643.html
"Если бы не Стубб": в Финляндии признали опасную ошибку в отношении России
Власти Финляндии своими действиями подвергли страну риску прямого военного столкновения с Россией, такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета... | 25.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-25T22:23+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864606205_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_732ac19e841c835637955f9170ee1390.jpg
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Власти Финляндии своими действиями подвергли страну риску прямого военного столкновения с Россией, такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен."Мы якобы защищаем Скандинавские страны от ранее не существовавшей угрозы. Россия не представляла бы для нас угрозы даже сейчас, если бы не действия президента Финляндии Александра Стубба и военное сотрудничество с США на нашей территории", — высказался он в соцсети X.По мнению профессора, Хельсинки приняли "худшие решения из всех возможных".В четверг финское Министерство обороны сообщило, что правительство внесло в парламент предложение о разрешении ввоза, транспортировки, доставки и хранения ядерного оружия в "ситуациях, связанных с обороной".Впервые с этой инициативой в начале прошлого месяца выступил глава военного ведомства Антти Хяккянен. На минувшей неделе власти в Хельсинки опубликовали доклад, в котором заверили, что республика не будет размещать ОМУ в мирное время и не станет ядерной державой.Представитель Кремля Дмитрий Песков предупреждал, что развертывание такого оружия станет угрозой для России и Москва примет ответные меры. Он также назвал планы Финляндии разрешить ввоз ядерного оружия концентрированной конфронтацией.
https://1prime.ru/20260425/donbass-869443504.html
https://1prime.ru/20260425/estoniya-869440854.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864606205_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bb27ccf7cb3d344d92a71fd7393f2afa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"Не только Донбасс": на Украине запаниковали из-за мощного удара России
Премьер Эстонии предложил дерзкий план против России