"Если бы не Стубб": в Финляндии признали опасную ошибку в отношении России

"Если бы не Стубб": в Финляндии признали опасную ошибку в отношении России - 25.04.2026, ПРАЙМ

"Если бы не Стубб": в Финляндии признали опасную ошибку в отношении России

Власти Финляндии своими действиями подвергли страну риску прямого военного столкновения с Россией, такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета... | 25.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-25T22:23+0300

2026-04-25T22:23+0300

2026-04-25T22:23+0300

МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Власти Финляндии своими действиями подвергли страну риску прямого военного столкновения с Россией, такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен."Мы якобы защищаем Скандинавские страны от ранее не существовавшей угрозы. Россия не представляла бы для нас угрозы даже сейчас, если бы не действия президента Финляндии Александра Стубба и военное сотрудничество с США на нашей территории", — высказался он в соцсети X.По мнению профессора, Хельсинки приняли "худшие решения из всех возможных".В четверг финское Министерство обороны сообщило, что правительство внесло в парламент предложение о разрешении ввоза, транспортировки, доставки и хранения ядерного оружия в "ситуациях, связанных с обороной".Впервые с этой инициативой в начале прошлого месяца выступил глава военного ведомства Антти Хяккянен. На минувшей неделе власти в Хельсинки опубликовали доклад, в котором заверили, что республика не будет размещать ОМУ в мирное время и не станет ядерной державой.Представитель Кремля Дмитрий Песков предупреждал, что развертывание такого оружия станет угрозой для России и Москва примет ответные меры. Он также назвал планы Финляндии разрешить ввоз ядерного оружия концентрированной конфронтацией.

финляндия

хельсинки

сша

финляндия, хельсинки, сша, александр стубб, дмитрий песков