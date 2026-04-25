"Безумная история". На Западе удивились произошедшему с британцем в России - 25.04.2026, ПРАЙМ
"Безумная история". На Западе удивились произошедшему с британцем в России
"Безумная история". На Западе удивились произошедшему с британцем в России - 25.04.2026, ПРАЙМ
"Безумная история". На Западе удивились произошедшему с британцем в России
Итальянский журналист Томас Фази раскритиковал решение Лондона лишить переехавшего в Россию бывшего британского полицейского Марка Буллена гражданства из-за... | 25.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-25T22:35+0300
2026-04-25T22:35+0300
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Итальянский журналист Томас Фази раскритиковал решение Лондона лишить переехавшего в Россию бывшего британского полицейского Марка Буллена гражданства из-за связей с Россией."Это одна из самых безумных историй, которые я когда-либо слышал. Гражданина Британии лишили гражданства, потому что он живет в России и имеет свое мнение о войне на Украине, которое не нравится его правительству", — написал он в соцсети X.Журналист также отметил, что Лондон "превратился в жалкую диктатуру, управляемую недалекими представителями силовых структур".Проработавший 11 лет в полиции Хартфордшира Марк Буллен впервые побывал в России в возрасте 18 лет, позже он самостоятельно освоил русский язык и устроился на работу в пиар-команду футбольного клуба "Зенит". В 2022 году он получил российское гражданство. В январе Буллен сообщил, что власти Великобритании лишили его гражданства, не объяснив причину. Перед этим его задержали на насколько часов в аэропорте "Лутон", где допрашивали о его жизни в России и личных убеждениях.Газета Times выяснила, что Буллен стал первым рожденным в Великобритании человеком, которого лишили гражданства из-за связей с Россией.
https://1prime.ru/20260425/makron-869443938.html
https://1prime.ru/20260425/rossiya-869443643.html
лондон
великобритания
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_04322b61ef7a88c82081ebd815150d34.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
лондон, великобритания, запад
ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЗАПАД
22:35 25.04.2026
 
"Безумная история". На Западе удивились произошедшему с британцем в России

Фази назвал решение Британии лишить Марка Буллена гражданства из-за связей с РФ безумием

МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Итальянский журналист Томас Фази раскритиковал решение Лондона лишить переехавшего в Россию бывшего британского полицейского Марка Буллена гражданства из-за связей с Россией.
"Это одна из самых безумных историй, которые я когда-либо слышал. Гражданина Британии лишили гражданства, потому что он живет в России и имеет свое мнение о войне на Украине, которое не нравится его правительству", — написал он в соцсети X.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2026
На Западе пришли в ярость после слов Макрона о Путине и Трампе
22:33
Журналист также отметил, что Лондон "превратился в жалкую диктатуру, управляемую недалекими представителями силовых структур".
Проработавший 11 лет в полиции Хартфордшира Марк Буллен впервые побывал в России в возрасте 18 лет, позже он самостоятельно освоил русский язык и устроился на работу в пиар-команду футбольного клуба "Зенит". В 2022 году он получил российское гражданство. В январе Буллен сообщил, что власти Великобритании лишили его гражданства, не объяснив причину. Перед этим его задержали на насколько часов в аэропорте "Лутон", где допрашивали о его жизни в России и личных убеждениях.
Газета Times выяснила, что Буллен стал первым рожденным в Великобритании человеком, которого лишили гражданства из-за связей с Россией.
Президент Финляндии Александр Стубб - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2026
"Если бы не Стубб": в Финляндии признали опасную ошибку в отношении России
22:23
 
ЛОНДОНВЕЛИКОБРИТАНИЯЗАПАД
 
 
