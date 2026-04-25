"Безумная история". На Западе удивились произошедшему с британцем в России

2026-04-25T22:35+0300

МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Итальянский журналист Томас Фази раскритиковал решение Лондона лишить переехавшего в Россию бывшего британского полицейского Марка Буллена гражданства из-за связей с Россией."Это одна из самых безумных историй, которые я когда-либо слышал. Гражданина Британии лишили гражданства, потому что он живет в России и имеет свое мнение о войне на Украине, которое не нравится его правительству", — написал он в соцсети X.Журналист также отметил, что Лондон "превратился в жалкую диктатуру, управляемую недалекими представителями силовых структур".Проработавший 11 лет в полиции Хартфордшира Марк Буллен впервые побывал в России в возрасте 18 лет, позже он самостоятельно освоил русский язык и устроился на работу в пиар-команду футбольного клуба "Зенит". В 2022 году он получил российское гражданство. В январе Буллен сообщил, что власти Великобритании лишили его гражданства, не объяснив причину. Перед этим его задержали на насколько часов в аэропорте "Лутон", где допрашивали о его жизни в России и личных убеждениях.Газета Times выяснила, что Буллен стал первым рожденным в Великобритании человеком, которого лишили гражданства из-за связей с Россией.

