https://1prime.ru/20260425/saksoniya-869441700.html

Премьер-министр Саксонии заявил о приближении Германии к катастрофе

2026-04-25T16:53+0300

экономика

мировая экономика

германия

саксония

https://cdnn.1prime.ru/img/83423/21/834232123_0:251:2751:1798_1920x0_80_0_0_ba55da95e1952c94c354f5c376d34cc7.jpg

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер считает, что Германия движется к катастрофе, призвал изучить опыт других стран. "Германия сейчас снижает обороты. Всего становится меньше. У муниципалитетов не хватает 35 миллиардов евро, поэтому становится меньше культуры, меньше библиотек, меньше социальной работы в школах. У нас недостаточно денег на науку, а значит, меньше выдающихся достижений. Мы попадаем в спираль, которая может закончиться катастрофой", - сказал он в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Вместе с тем Кречмер отметил, что примером для Германии могут послужить соседние страны. Так, он указал на более высокие показатели польской экономики в сравнении с немецкой. "Нам нужно изучить их затраты на энергию и рабочую силу. Сколько часов они работают? И сделать из этого необходимые выводы", - пояснил премьер. Он также объяснил непопулярность нынешнего правительства ФРГ. По его словам, властям не удается принимать решений, которые дали бы Германии "позитивный импульс". В этом месяце Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) сообщило, что государственный дефицит Германии увеличился в 2025 году почти на 30 миллиардов евро и достиг 127,3 миллиарда, приблизившись к уровню "отмеченного энергетическим кризисом" 2022 года. Министерство экономики Германии заявило, что понизило прогноз роста ВВП страны на этот год до 0,5%, на следующий - до 0,9%, а также повысило ожидания по инфляции, все это произошло на фоне повышения цен на энергоносители.

https://1prime.ru/20260425/kompanii--869440349.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

