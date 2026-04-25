Премьер-министр Саксонии заявил о приближении Германии к катастрофе
Премьер-министр Саксонии заявил о приближении Германии к катастрофе - 25.04.2026, ПРАЙМ
Премьер-министр Саксонии заявил о приближении Германии к катастрофе
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер считает, что Германия движется к катастрофе, призвал изучить опыт других стран. | 25.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-25T16:53+0300
2026-04-25T16:53+0300
2026-04-25T16:53+0300
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер считает, что Германия движется к катастрофе, призвал изучить опыт других стран. "Германия сейчас снижает обороты. Всего становится меньше. У муниципалитетов не хватает 35 миллиардов евро, поэтому становится меньше культуры, меньше библиотек, меньше социальной работы в школах. У нас недостаточно денег на науку, а значит, меньше выдающихся достижений. Мы попадаем в спираль, которая может закончиться катастрофой", - сказал он в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Вместе с тем Кречмер отметил, что примером для Германии могут послужить соседние страны. Так, он указал на более высокие показатели польской экономики в сравнении с немецкой. "Нам нужно изучить их затраты на энергию и рабочую силу. Сколько часов они работают? И сделать из этого необходимые выводы", - пояснил премьер. Он также объяснил непопулярность нынешнего правительства ФРГ. По его словам, властям не удается принимать решений, которые дали бы Германии "позитивный импульс". В этом месяце Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) сообщило, что государственный дефицит Германии увеличился в 2025 году почти на 30 миллиардов евро и достиг 127,3 миллиарда, приблизившись к уровню "отмеченного энергетическим кризисом" 2022 года. Министерство экономики Германии заявило, что понизило прогноз роста ВВП страны на этот год до 0,5%, на следующий - до 0,9%, а также повысило ожидания по инфляции, все это произошло на фоне повышения цен на энергоносители.
германия
саксония
мировая экономика, германия, саксония
Экономика, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, САКСОНИЯ
Премьер-министр Саксонии заявил о приближении Германии к катастрофе
Премьер-министр Саксонии Кречмер заявил, что Германия движется к катастрофе
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер считает, что Германия движется к катастрофе, призвал изучить опыт других стран.
"Германия сейчас снижает обороты. Всего становится меньше. У муниципалитетов не хватает 35 миллиардов евро, поэтому становится меньше культуры, меньше библиотек, меньше социальной работы в школах. У нас недостаточно денег на науку, а значит, меньше выдающихся достижений. Мы попадаем в спираль, которая может закончиться катастрофой", - сказал он в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Вместе с тем Кречмер отметил, что примером для Германии
могут послужить соседние страны. Так, он указал на более высокие показатели польской экономики в сравнении с немецкой.
"Нам нужно изучить их затраты на энергию и рабочую силу. Сколько часов они работают? И сделать из этого необходимые выводы", - пояснил премьер.
Он также объяснил непопулярность нынешнего правительства ФРГ. По его словам, властям не удается принимать решений, которые дали бы Германии "позитивный импульс".
В этом месяце Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) сообщило, что государственный дефицит Германии увеличился в 2025 году почти на 30 миллиардов евро и достиг 127,3 миллиарда, приблизившись к уровню "отмеченного энергетическим кризисом" 2022 года. Министерство экономики Германии заявило, что понизило прогноз роста ВВП страны на этот год до 0,5%, на следующий - до 0,9%, а также повысило ожидания по инфляции, все это произошло на фоне повышения цен на энергоносители.
