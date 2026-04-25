Круглогодичные рейсы из России на Сейшелы могут начаться в 2027 году
Круглогодичные рейсы из России на Сейшелы могут стартовать в 2027 году, сообщил глава МИД Сейшельских островов Барри Фор. | 25.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-25T15:02+0300
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Круглогодичные рейсы из России на Сейшелы могут стартовать в 2027 году, сообщил глава МИД Сейшельских островов Барри Фор. По его словам, вопрос расширения прямых рейсов между Сейшельскими Островами и Россией находится на повестке дня. "Начиная с 2027 года у нас могут быть круглогодичные рейсы", - сказал он в интервью агентству Sputnik. Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Сейшельских островов Патриком Эрмини в Кремле 22 апреля.
