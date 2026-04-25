Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Соцфонд проактивно продлил 611 тысяч выплат чернобыльцам - 25.04.2026, ПРАЙМ
Соцфонд проактивно продлил 611 тысяч выплат чернобыльцам
2026-04-25T07:17+0300
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Социальный фонд России проактивно продлил 611 тысяч выплат чернобыльцев, беззаявительный формат действует c прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда. "Беззаявительный формат назначения мер поддержки был запущен c прошлого года. За это время специалисты установили на новый срок 611 тысяч выплат, для продления которых ранее нужно было обращаться отдельно", - говорится в сообщении. Уточняется, что к таким мерам поддержки относятся компенсация за полученный вред здоровью и компенсация на оздоровление, а также компенсация семьям, потерявшим кормильца. Соответствующие выплаты предоставляют ликвидаторам последствий чернобыльской катастрофы и тем, кто в результате аварии получил инвалидность или заболевание, включая лучевую болезнь. Согласно данным пресс-службы, ежегодные компенсации положены в том числе эвакуированным из зоны отчуждения, детям ликвидаторов и переселенным жителям. Соцфонд также автоматически продлевает дополнительное вознаграждение по выслуге лет работникам, занятым на территориях с радиоактивным загрязнением. Пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС имеют право на различные меры поддержки. Среди них ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг, включающий лекарства, путевку в санаторий и проезд на электричках. Чернобыльцам предоставляются компенсации на питание детей и за проживание в зонах радиоактивного загрязнения, а также другие меры. В феврале Соцфонд проиндексировал свыше миллиона соответствующих выплат.
07:17 25.04.2026
 
