В ЦСР назвали профессии, спрос на которые ниже предложения - 25.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260425/spros--869437403.html
В ЦСР назвали профессии, спрос на которые ниже предложения
В ЦСР назвали профессии, спрос на которые ниже предложения
2026-04-25T08:46+0300
2026-04-25T08:46+0300
экономика
россия
общество
цср
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860911493_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_f785cf48bdf6123ed782e55dbab8fdcd.jpg
https://1prime.ru/20260422/rabotodatel-869348129.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860911493_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_40a98a1c4e970ea482c48243cc159c0d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , цср
Экономика, РОССИЯ, Общество , ЦСР
08:46 25.04.2026
 
В ЦСР назвали профессии, спрос на которые ниже предложения

Смелов: спрос на экономистов и юристов ниже предложения из-за перепроизводства

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудник в офисе
Сотрудник в офисе - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2026
Сотрудник в офисе. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Спрос на экономистов, юристов и менеджеров в России ниже предложения, из-за "перепроизводства" этих специальностей на рынке, заявил РИА Новости глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов.
"Есть направления деятельности, в которых сложилось хроническое "перепроизводство" - экономика и управление, юриспруденция", - сказал Смелов.
Это не значит, что потребности в квалифицированных управленцах, сильных юристах, экономистах или бухгалтерах нет совсем, уточнил он.
"Но в целом количество специалистов этих профессий очень велико, существенно выше спроса, поэтому и условия труда, и скорость поиска работы здесь иные", - пояснил глава ЦСР.
Как выяснило РИА Новости по данным статистики, средняя продолжительность поиска работы безработными в феврале 2026 года составила 5,5 месяцев, женщины искали новое место 5,6 месяца, мужчины - 5,4 месяца. При этом 69,9% безработных в России обращались к друзьям, родственникам и знакомым для поиска работы. Еще 20,8% прибегали к помощи служб занятости.
"По состоянию на конец 2025 года работодатели заявили в службы занятости потребность в 1,6 миллиона работников, что на 13% меньше, чем годом ранее. Эту цифру можно считать общей потребностью рынка труда, поскольку работодатели обязаны заявлять в службу занятости информацию о вакантных рабочих местах", - рассказал Смелов.
"Однако нельзя сказать, что все эти вакансии – дефицит. Есть стандартная "текучка", естественное обновление кадров, связанное с выходом сотрудников на пенсию. "Нормальный" порог вакансий для российского рынка труда – это порядка 1,4-1,5 миллиона вакантных рабочих мест на конец года", - указал он.
ЭкономикаРОССИЯОбществоЦСР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала