В США более 30 ленивцев погибли из-за ненадлежащего содержания

2026-04-25T01:12+0300

ВАШИНГТОН, 25 апр – ПРАЙМ. Более трех десятков ленивцев из Гайаны и Перу, предназначавшихся для нового развлекательного центра в Орландо, погибли в США из-за ненадлежащего содержания в складском помещении, говорится в отчете инспектора комиссии штата Флорида по охране дикой природы, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В период с декабря 2024 по февраль 2025 года животные прибывали в складское помещение в Орландо, которое оказалось не готово к их приему, так как в здании отсутствовали водоснабжение и стабильное электричество, следует из отчета инспектора комиссии. Первая партия из 21 ленивца из Гайаны погибла в декабре 2024 года от переохлаждения, когда попытки обогреть помещение привели к сбою в электросети, оставив животных без тепла при температуре около 8 градусов. Вторая группа из 10 особей, прибывшая в феврале из Перу, также не выжила. Часть животных скончалась при транспортировке, остальные - из-за крайне истощенного состояния по прибытии, говорится в отчете. В ходе последующей проверки инспекторы выявили нарушения в содержании выживших особей, однако владелец получил лишь устные предупреждения без наложения штрафов.

