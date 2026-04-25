Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кубинцы уверены, что США не станут вторгаться на остров - 25.04.2026, ПРАЙМ
Кубинцы уверены, что США не станут вторгаться на остров
Кубинцы уверены, что США не станут вторгаться на остров - 25.04.2026, ПРАЙМ
Кубинцы уверены, что США не станут вторгаться на остров
Кубинцы уверены, что США не станут рисковать и вторгаться на остров, несмотря на появление сообщений о подготовке Пентагона к операции против Кубы, сообщил РИА... | 25.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-25T06:29+0300
2026-04-25T06:29+0300
экономика
мировая экономика
куба
сша
дональд трамп
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Кубинцы уверены, что США не станут рисковать и вторгаться на остров, несмотря на появление сообщений о подготовке Пентагона к операции против Кубы, сообщил РИА Новости руководитель принимающего туроператора "Куба Либре ПРО" Александр Карпецкий. "Кубинцы уверены, что США не будут рисковать и вторгаться на Кубу, по крайней мере в ближайшее время", - заявил он. Собеседник агентства отметил, что жители острова исходят из опыта неудач, которыми сопровождались прежние попытки США напасть на Кубу. По словам Карпецкого, кубинцы также учитывают фактор предстоящих промежуточных выборов в американский конгресс, перед которыми Белый дом вряд ли станет ухудшать свои позиции из-за неизбежных потерь живой силы в ходе потенциальной операции против республики. "О вторжении США разговоров особо нет, среди местных такой вариант развития событий не рассматривается", - подчеркнул он. Газета USA Today со ссылкой на осведомленные источники ранее писала, что Пентагон начал секретную подготовку к возможной военной операции на Кубе на случай поступления соответствующего приказа от американского руководства. В Пентагоне, комментируя РИА Новости сообщения СМИ о подготовке военной операции против Кубы, заявили, что планируют "ряд действий" и готовы выполнить приказы президента Дональда Трампа.
куба
сша
мировая экономика, куба, сша, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, КУБА, США, Дональд Трамп
06:29 25.04.2026
 
Кубинцы уверены, что США не станут вторгаться на остров

Туроператор "Куба Либре ПРО": кубинцы уверены, что США не станут вторгаться на остров

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Кубинцы уверены, что США не станут рисковать и вторгаться на остров, несмотря на появление сообщений о подготовке Пентагона к операции против Кубы, сообщил РИА Новости руководитель принимающего туроператора "Куба Либре ПРО" Александр Карпецкий.
"Кубинцы уверены, что США не будут рисковать и вторгаться на Кубу, по крайней мере в ближайшее время", - заявил он.
Собеседник агентства отметил, что жители острова исходят из опыта неудач, которыми сопровождались прежние попытки США напасть на Кубу.
По словам Карпецкого, кубинцы также учитывают фактор предстоящих промежуточных выборов в американский конгресс, перед которыми Белый дом вряд ли станет ухудшать свои позиции из-за неизбежных потерь живой силы в ходе потенциальной операции против республики.
"О вторжении США разговоров особо нет, среди местных такой вариант развития событий не рассматривается", - подчеркнул он.
Газета USA Today со ссылкой на осведомленные источники ранее писала, что Пентагон начал секретную подготовку к возможной военной операции на Кубе на случай поступления соответствующего приказа от американского руководства.
В Пентагоне, комментируя РИА Новости сообщения СМИ о подготовке военной операции против Кубы, заявили, что планируют "ряд действий" и готовы выполнить приказы президента Дональда Трампа.
 
ЭкономикаМировая экономикаКУБАСШАДональд Трамп
 
 
