США остаются открытыми для переговоров с Ираном, заявил Трамп
США остаются открытыми для переговоров с Ираном, заявил Трамп - 25.04.2026, ПРАЙМ
США остаются открытыми для переговоров с Ираном, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Штаты остаются открытыми для переговоров с Ираном, несмотря на отмену поездки его спецпредставителя Стива Уиткоффа и | 25.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-25T19:35+0300
2026-04-25T19:35+0300
2026-04-25T19:35+0300
ВАШИНГТОН, 25 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Штаты остаются открытыми для переговоров с Ираном, несмотря на отмену поездки его спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан. "Они (власти Ирана - ред.) могут позвонить нам в любой момент, когда пожелают. Но мы не будем больше тратить 18 часов на перелет, чтобы сидеть и болтать ни о чем", - цитирует Трампа телеканал Fox News.
https://1prime.ru/20260422/iran-869374235.html
иран
сша
пакистан
мировая экономика, иран, сша, пакистан, дональд трамп, стив уиткофф, джаред кушнер, fox news
Мировая экономика, ИРАН, США, ПАКИСТАН, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Fox News
США остаются открытыми для переговоров с Ираном, заявил Трамп
Трамп: США готовы к контактам с Ираном, но не к разговорам ни о чем