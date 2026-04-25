https://1prime.ru/20260425/ssha-869442661.html

США остаются открытыми для переговоров с Ираном, заявил Трамп

США остаются открытыми для переговоров с Ираном, заявил Трамп - 25.04.2026, ПРАЙМ

США остаются открытыми для переговоров с Ираном, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Штаты остаются открытыми для переговоров с Ираном, несмотря на отмену поездки его спецпредставителя Стива Уиткоффа и | 25.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-25T19:35+0300

2026-04-25T19:35+0300

2026-04-25T19:35+0300

мировая экономика

иран

сша

пакистан

дональд трамп

стив уиткофф

джаред кушнер

fox news

https://cdnn.1prime.ru/img/82734/15/827341501_0:0:4101:2307_1920x0_80_0_0_d34e8ed5f0e69775d1c160f875453e5a.jpg

ВАШИНГТОН, 25 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Штаты остаются открытыми для переговоров с Ираном, несмотря на отмену поездки его спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан. "Они (власти Ирана - ред.) могут позвонить нам в любой момент, когда пожелают. Но мы не будем больше тратить 18 часов на перелет, чтобы сидеть и болтать ни о чем", - цитирует Трампа телеканал Fox News.

https://1prime.ru/20260422/iran-869374235.html

иран

сша

пакистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, сша, пакистан, дональд трамп, стив уиткофф, джаред кушнер, fox news