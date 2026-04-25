https://1prime.ru/20260425/tramp-869442485.html
Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил поездку своего спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан для переговоров по Ирану. | 25.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-25T19:07+0300
мировая экономика
общество
пакистан
сша
иран
дональд трамп
стив уиткофф
джаред кушнер
fox news
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367748_0:30:3071:1757_1920x0_80_0_0_f73e60827fd8f7923a2ab1c84780695d.jpg
ВАШИНГТОН, 25 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил поездку своего спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан для переговоров по Ирану. "Я сказал моим людям некоторое время назад, которые были готовы уезжать (в Пакистан - ред.), я сказал: "Нет, мы не будем туда лететь 18 часов. У нас на руках все карты", - цитирует Трампа телеканал Fox News.
https://1prime.ru/20260424/sanktsii-869432846.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367748_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_b2a730178b97a0b0257cbc1a399d0af0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , пакистан, сша, иран, дональд трамп, стив уиткофф, джаред кушнер, fox news
Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Исламабад