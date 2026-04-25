ЦАХАЛ заявила о нанесении ударов по инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по инфраструктуре шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана. | 25.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-25T23:49+0300

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по инфраструктуре шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана. "Ранее сегодня (в субботу) ЦАХАЛ поразил... инфраструктуру "Хезболлах" на юге Ливана, которая использовалась для военных целей", - говорится в публикации армии в ее Telegram-канале. По утверждениям ЦАХАЛ, эти объекты использовались для атак по Израилю. В субботу канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила о том, что он отдал приказ ЦАХАЛ о нанесении мощных ударов по целям движения "Хезболлах" в Ливане.

