https://1prime.ru/20260425/ukraina-869435772.html
СМИ: на Украине произошел скандал из-за фото с военнослужащими ВСУ
2026-04-25T05:53+0300
общество
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg
МОСКВА, 25 апреля — ПРАЙМ. На Украине разгорелся скандал после публикации фотографий, на которых изображены истощенные бойцы ВСУ, сообщает британская газета Guardian. "Скандал разразился после того, как жена одного из солдат, Анастасия Сильчук, опубликовала фотографии в социальных сетях. Четверо мужчин выглядели бледными и явно истощенными, с выступающими ребрами и тонкими руками", — говорится в материале.Издание сообщает, что военнослужащим приходилось пить дождевую воду и растапливать снег для выживания, а также с ними не поддерживали связь на передовой линии фронта. Согласно информации от "Украинской правды", Генеральный штаб ВСУ был вынужден уволить командиров 14-й бригады и 10-го корпуса после публикации. Однако отмечается, что их сняли с должностей еще до скандала. Киевские власти в последнее время страдают от нехватки личного состава в рядах ВСУ, а принудительные методы сотрудников военкоматов по задержанию граждан для мобилизации регулярно провоцируют скандалы и выливаются в протесты. В интернете широко распространяются видео, где демонстрируются действия по силовой мобилизации, на которых сотрудники украинских военкоматов насильно увозят мужчин в микроавтобусах, часто применяя силу и избивая задержанных.
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_beee82c90ce6a1d7cf1bf9f44459ed78.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
