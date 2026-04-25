СМИ: на Украине произошел скандал из-за фото с военнослужащими ВСУ - 25.04.2026, ПРАЙМ
СМИ: на Украине произошел скандал из-за фото с военнослужащими ВСУ
На Украине разгорелся скандал после публикации фотографий, на которых изображены истощенные бойцы ВСУ, сообщает британская газета Guardian. | 25.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 апреля — ПРАЙМ. На Украине разгорелся скандал после публикации фотографий, на которых изображены истощенные бойцы ВСУ, сообщает британская газета Guardian. "Скандал разразился после того, как жена одного из солдат, Анастасия Сильчук, опубликовала фотографии в социальных сетях. Четверо мужчин выглядели бледными и явно истощенными, с выступающими ребрами и тонкими руками", — говорится в материале.Издание сообщает, что военнослужащим приходилось пить дождевую воду и растапливать снег для выживания, а также с ними не поддерживали связь на передовой линии фронта. Согласно информации от "Украинской правды", Генеральный штаб ВСУ был вынужден уволить командиров 14-й бригады и 10-го корпуса после публикации. Однако отмечается, что их сняли с должностей еще до скандала. Киевские власти в последнее время страдают от нехватки личного состава в рядах ВСУ, а принудительные методы сотрудников военкоматов по задержанию граждан для мобилизации регулярно провоцируют скандалы и выливаются в протесты. В интернете широко распространяются видео, где демонстрируются действия по силовой мобилизации, на которых сотрудники украинских военкоматов насильно увозят мужчин в микроавтобусах, часто применяя силу и избивая задержанных.
05:53 25.04.2026
 
Guardian: на Украине произошел скандал из-за фото истощенных солдат ВСУ

МОСКВА, 25 апреля — ПРАЙМ. На Украине разгорелся скандал после публикации фотографий, на которых изображены истощенные бойцы ВСУ, сообщает британская газета Guardian.
"Скандал разразился после того, как жена одного из солдат, Анастасия Сильчук, опубликовала фотографии в социальных сетях. Четверо мужчин выглядели бледными и явно истощенными, с выступающими ребрами и тонкими руками", — говорится в материале.
Издание сообщает, что военнослужащим приходилось пить дождевую воду и растапливать снег для выживания, а также с ними не поддерживали связь на передовой линии фронта.
Согласно информации от "Украинской правды", Генеральный штаб ВСУ был вынужден уволить командиров 14-й бригады и 10-го корпуса после публикации. Однако отмечается, что их сняли с должностей еще до скандала.
Киевские власти в последнее время страдают от нехватки личного состава в рядах ВСУ, а принудительные методы сотрудников военкоматов по задержанию граждан для мобилизации регулярно провоцируют скандалы и выливаются в протесты. В интернете широко распространяются видео, где демонстрируются действия по силовой мобилизации, на которых сотрудники украинских военкоматов насильно увозят мужчин в микроавтобусах, часто применяя силу и избивая задержанных.
