"Зеленскому пора уступить". Происходящее на Украине напугало Запад - 25.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260425/ukraina-869441095.html
"Зеленскому пора уступить". Происходящее на Украине напугало Запад
"Зеленскому пора уступить". Происходящее на Украине напугало Запад - 25.04.2026, ПРАЙМ
"Зеленскому пора уступить". Происходящее на Украине напугало Запад
Читатели британского издания Daily Mail активно обсуждают скандал на Украине из-за появления фотографий истощенных военнослужащих ВСУ. | 25.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-25T16:16+0300
2026-04-25T16:16+0300
общество
украина
запад
италия
ес
нато
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Читатели британского издания Daily Mail активно обсуждают скандал на Украине из-за появления фотографий истощенных военнослужащих ВСУ."Этот конфликт не имеет никакого смысла. Пришло время уже его остановить. Украина не входит ни в НАТО, ни в ЕС, поэтому она не может прятаться за какими-либо договоренностями об обороне. Пора Зеленскому уступить то, что он не может удерживать, и забыть обо всем этом", — написал SatiricalEnding."Ну, если тратить западные миллиарды на дома в Италии, то для солдат на фронте мало чего останется", — указал Max_recon."Получается, США отправили им сотни миллиардов долларов, а они даже не могут снабжать едой своих солдат? Хм, что же, интересно, могло произойти со всеми этими деньгами?" — отметил AngeBayArea."И мы все еще платим им миллиарды", — пожаловался blowmonkey,Британская газета Guardian писала, что на Украине вспыхнул скандал из-за появления фотографий истощенных боевиков ВСУ. Издание отмечало, что военных заставляли пить дождевую воду и топить снег, чтобы выжить, а также не выходили с ними на связь на передовой.По данным издания "Украинская правда", генштаб ВСУ после этого пришлось уволить командиров 14-й бригады и 10-го корпуса. При этом утверждается, что их якобы сняли с постов за несколько дней до разразившегося скандала.
https://1prime.ru/20260425/tusk-869440973.html
https://1prime.ru/20260425/estoniya-869440854.html
украина
запад
италия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , украина, запад, италия, ес, нато, всу
Общество , УКРАИНА, ЗАПАД, ИТАЛИЯ, ЕС, НАТО, ВСУ
16:16 25.04.2026
 

"Зеленскому пора уступить". Происходящее на Украине напугало Запад

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2026
Флаг Украины
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Читатели британского издания Daily Mail активно обсуждают скандал на Украине из-за появления фотографий истощенных военнослужащих ВСУ.
"Этот конфликт не имеет никакого смысла. Пришло время уже его остановить. Украина не входит ни в НАТО, ни в ЕС, поэтому она не может прятаться за какими-либо договоренностями об обороне. Пора Зеленскому уступить то, что он не может удерживать, и забыть обо всем этом", — написал SatiricalEnding.
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2026
На Туска набросились за его шутку о России
16:15
"Ну, если тратить западные миллиарды на дома в Италии, то для солдат на фронте мало чего останется", — указал Max_recon.
"Получается, США отправили им сотни миллиардов долларов, а они даже не могут снабжать едой своих солдат? Хм, что же, интересно, могло произойти со всеми этими деньгами?" — отметил AngeBayArea.
"И мы все еще платим им миллиарды", — пожаловался blowmonkey,
Британская газета Guardian писала, что на Украине вспыхнул скандал из-за появления фотографий истощенных боевиков ВСУ. Издание отмечало, что военных заставляли пить дождевую воду и топить снег, чтобы выжить, а также не выходили с ними на связь на передовой.
По данным издания "Украинская правда", генштаб ВСУ после этого пришлось уволить командиров 14-й бригады и 10-го корпуса. При этом утверждается, что их якобы сняли с постов за несколько дней до разразившегося скандала.
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2026
Премьер Эстонии предложил дерзкий план против России
16:13
 
ОбществоУКРАИНАЗАПАДИТАЛИЯЕСНАТОВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала