"Зеленскому пора уступить". Происходящее на Украине напугало Запад
Читатели британского издания Daily Mail активно обсуждают скандал на Украине из-за появления фотографий истощенных военнослужащих ВСУ. | 25.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Читатели британского издания Daily Mail активно обсуждают скандал на Украине из-за появления фотографий истощенных военнослужащих ВСУ."Этот конфликт не имеет никакого смысла. Пришло время уже его остановить. Украина не входит ни в НАТО, ни в ЕС, поэтому она не может прятаться за какими-либо договоренностями об обороне. Пора Зеленскому уступить то, что он не может удерживать, и забыть обо всем этом", — написал SatiricalEnding."Ну, если тратить западные миллиарды на дома в Италии, то для солдат на фронте мало чего останется", — указал Max_recon."Получается, США отправили им сотни миллиардов долларов, а они даже не могут снабжать едой своих солдат? Хм, что же, интересно, могло произойти со всеми этими деньгами?" — отметил AngeBayArea."И мы все еще платим им миллиарды", — пожаловался blowmonkey,Британская газета Guardian писала, что на Украине вспыхнул скандал из-за появления фотографий истощенных боевиков ВСУ. Издание отмечало, что военных заставляли пить дождевую воду и топить снег, чтобы выжить, а также не выходили с ними на связь на передовой.По данным издания "Украинская правда", генштаб ВСУ после этого пришлось уволить командиров 14-й бригады и 10-го корпуса. При этом утверждается, что их якобы сняли с постов за несколько дней до разразившегося скандала.
