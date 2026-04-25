https://1prime.ru/20260425/ukraina-869441095.html

"Зеленскому пора уступить". Происходящее на Украине напугало Запад

Читатели британского издания Daily Mail активно обсуждают скандал на Украине из-за появления фотографий истощенных военнослужащих ВСУ. | 25.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-25T16:16+0300

общество

украина

запад

италия

ес

нато

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Читатели британского издания Daily Mail активно обсуждают скандал на Украине из-за появления фотографий истощенных военнослужащих ВСУ."Этот конфликт не имеет никакого смысла. Пришло время уже его остановить. Украина не входит ни в НАТО, ни в ЕС, поэтому она не может прятаться за какими-либо договоренностями об обороне. Пора Зеленскому уступить то, что он не может удерживать, и забыть обо всем этом", — написал SatiricalEnding."Ну, если тратить западные миллиарды на дома в Италии, то для солдат на фронте мало чего останется", — указал Max_recon."Получается, США отправили им сотни миллиардов долларов, а они даже не могут снабжать едой своих солдат? Хм, что же, интересно, могло произойти со всеми этими деньгами?" — отметил AngeBayArea."И мы все еще платим им миллиарды", — пожаловался blowmonkey,Британская газета Guardian писала, что на Украине вспыхнул скандал из-за появления фотографий истощенных боевиков ВСУ. Издание отмечало, что военных заставляли пить дождевую воду и топить снег, чтобы выжить, а также не выходили с ними на связь на передовой.По данным издания "Украинская правда", генштаб ВСУ после этого пришлось уволить командиров 14-й бригады и 10-го корпуса. При этом утверждается, что их якобы сняли с постов за несколько дней до разразившегося скандала.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

общество , украина, запад, италия, ес, нато, всу