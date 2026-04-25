https://1prime.ru/20260425/veypy-869439806.html

В России подготовили обновленный ГОСТ на вейпы

Рабочая группа подготовила обновленный ГОСТ на вейпы, проект приказа направлен на регистрацию в Росстандарт, будет опубликован в ближайшее время, обновленный...

2026-04-25T13:19+0300

россия

росстандарт

единая россия

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_2c58ae9394c28fe8989cb3a1efa94fc3.jpg

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Рабочая группа подготовила обновленный ГОСТ на вейпы, проект приказа направлен на регистрацию в Росстандарт, будет опубликован в ближайшее время, обновленный ГОСТ устанавливает срок годности в два года, ограничивает объем жидкости и уточняет правила нанесения предупреждающих надписей на упаковку по аналогии с сигаретами, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия"). Депутат отметил, что рабочая группа по подготовке изменений в ГОСТ Р 58109–2018 "Жидкости для электронных систем доставки никотина. Общие технические условия" завершила работу над документом, существенно изменяющим требования к вейпам в России. "Проект приказа направлен на регистрацию в Росстандарт и может быть опубликован в ближайшее время. В государственный стандарт будут внесены важные изменения", - сказал Толмачев. Парламентарий сообщил, что обновленный ГОСТ установит предельные требования для срока годности: теперь он составит два года. По его словам, сделано это не только в интересах защиты здоровья людей от нерадивых производителей, но и для пресечения незаконных схем, когда выведенные из продажи устройства и жидкости вновь появляются на рынке после нескольких лет нахождения на закрытых складах. Он пояснил, что изъятые вейпы и флаконы с жидкостью хранятся у специализированных организаций на складах до вступления в законную силу решения суда об уничтожении, после списания они вновь поступают в оборот, чтобы продать в обход закона. "Второе важное нововведение – ограничение объема жидкости. В устройствах со сменными капсулами объем не должен превышать 2 мл, в одноразовых системах – 10 мл, а в емкостях для дозаправки – 30 мл. С прилавков уйдут как вейпы, предлагающие 30, 40 и больше тысяч затяжек, так и жидкости, продаваемые в литровых объемах", - рассказал депутат. Он уточнил, что обновленный ГОСТ также запретит включение в конструкцию электронных средств для доставки никотина дополнительных компонентов, которые позволят использовать их в качестве цифровой игры или плеера. "В продаже немало гибридов: хочешь — кури, а надоест — играй. Получается, что вейперникогда не выпускает из рук устройство и невольно всё больше и чаще курит", — подчеркнул парламентарий. Другое значимое усовершенствование нормы, по его словам, запрет наносить на упаковку и корпус изображения фруктов, ягод, пирожных, напитков, лекарственных растений, образов людей и животных, вымышленных персонажей, игр и игрушек. Кроме того, сама форма устройств не должна вызывать ассоциации смультяшками или милыми животными. "Кроме того, стандарт уточняет правилананесения предупреждающих надписей на упаковку по аналогии с сигаретами. Как только стандарт вступит в силу, на пачках появятся надписи "Никотин вызывает зависимость" для никотинсодержащих жидкостей или "Данный продукт может нанести вред Вашему здоровью" для безникотиновых жидкостей. Надпись будет помещена в чёрную рамку и займёт не меньше трети площади лицевой стороны пачки", - добавил Толмачев. Он отметил, что парламент давно и целенаправленно ведёт работу по оздоровлению сферы электронных устройств для курения. "С самого начала восьмого созыва "Единая Россия" занимается темой регулирования вейпов, приняли законы о запрете продажи их несовершеннолетним, о штрафах и более серьёзных санкциях, вплоть до уголовного наказания, за его нарушение", — заключил депутат.

https://1prime.ru/20260222/rosalkogoltabakkontrol-867712315.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

