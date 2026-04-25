Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Все перевернулось: накопительные счета обгоняют вклады - 25.04.2026, ПРАЙМ
Астафьев: накопительные счета иногда могут быть выгоднее срочных вкладов

МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Общий объем средств россиян превышает 67,2 трлн рублей. Люди не тратят и не выводят деньги из системы, но предпочтения меняются: счета до востребования начинают обгонять срочные вклады по притоку. О том, почему это происходит и чего ждать дальше, агентству “Прайм” рассказал предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.
В апреле Центробанк восьмой раз подряд снизил ключевую ставку — до 14,5%. А кредитные организации уже давно наперегонки срезают доходность. Среднемартовская максимальная ставка в топ-10 банков удержалась около 13,8%, но клиент это уже считывает иначе: при инфляционных ожиданиях населения на уровне 13 % реальная доходность срочного вклада балансирует около нуля.
"Зачем замораживать деньги на год, если накопительный счёт с ежедневным начислением даёт сопоставимый процент и полную свободу манёвра? По данным ЦБ, на начало 2026 года депозиты занимают 40,3% финансовых активов домохозяйств — это всё ещё доминирующий инструмент, опережающий акции, наличную валюту и всё остальное вместе взятое", — пояснил Астафьев.
Россияне методично перекладываются в рублёвые инструменты, и пока ставки остаются двузначными, это вполне оправданная стратегия. Главный вопрос — что будет, когда ключевая ставка опустится ниже 12–13%. Вот тогда и придёт настоящий тест: потекут ли деньги в облигации, недвижимость или обратно в срочные депозиты.
 
