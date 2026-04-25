СМИ: ЕС может взять новый кредит для Украины уже в 2027 году

2026-04-25T14:08+0300

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Евросоюзу, вероятно, придется взять новый кредит для Украины в "десятки миллиардов евро" уже в 2027 году, поскольку Киеву может не хватить выделенных денег, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных дипломатов. "Европейский союз одобрил кредиты для поддержки Киева, но этого может быть недостаточно... Уже есть опасения, что блоку придется вернуться к финансированию Украины в следующем году, а не в 2028 году, как предполагалось... Лидерам ЕС, возможно, придется вновь обратиться за новым кредитом в десятки миллиардов евро через 12 месяцев", - говорится в сообщении. По информации Wall Street Journal, выделенный кредит ЕС должен был покрыть две трети основных бюджетных и оборонных потребностей Украины на текущий и следующий годы, но неназванные дипломаты сообщили, что дефицит финансирования Украины на следующий год увеличился и Киеву "необходимы дополнительные 19 миллиардов евро для покрытия бюджетных потребностей в следующем году". "Дипломаты заявили, что Япония и западные страны, такие как Великобритания, ведут переговоры о предоставлении необходимых, по оценкам, 45 миллиардов евро до конца 2027 года, но никаких средств пока не выделено", - указывает газета. В четверг страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро. Украина будет обязана вернуть кредит только в случае выплаты неких "репараций" со стороны России. В МИД РФ не раз заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.

