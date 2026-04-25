Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: ЕС может взять новый кредит для Украины уже в 2027 году - 25.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260425/wsj-869440175.html
СМИ: ЕС может взять новый кредит для Украины уже в 2027 году
Евросоюзу, вероятно, придется взять новый кредит для Украины в "десятки миллиардов евро" уже в 2027 году, поскольку Киеву может не хватить выделенных денег,... | 25.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-25T14:08+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1b/868696207_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_bb35eb801e22460b547803beca39a758.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1b/868696207_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_46c46b92d68d2286c906b9a5723bcbc5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
14:08 25.04.2026
 
СМИ: ЕС может взять новый кредит для Украины уже в 2027 году

WSJ: ЕС, возможно, придется взять новый большой кредит для Украины

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Евросоюзу, вероятно, придется взять новый кредит для Украины в "десятки миллиардов евро" уже в 2027 году, поскольку Киеву может не хватить выделенных денег, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных дипломатов.
"Европейский союз одобрил кредиты для поддержки Киева, но этого может быть недостаточно... Уже есть опасения, что блоку придется вернуться к финансированию Украины в следующем году, а не в 2028 году, как предполагалось... Лидерам ЕС, возможно, придется вновь обратиться за новым кредитом в десятки миллиардов евро через 12 месяцев", - говорится в сообщении.
По информации Wall Street Journal, выделенный кредит ЕС должен был покрыть две трети основных бюджетных и оборонных потребностей Украины на текущий и следующий годы, но неназванные дипломаты сообщили, что дефицит финансирования Украины на следующий год увеличился и Киеву "необходимы дополнительные 19 миллиардов евро для покрытия бюджетных потребностей в следующем году".
"Дипломаты заявили, что Япония и западные страны, такие как Великобритания, ведут переговоры о предоставлении необходимых, по оценкам, 45 миллиардов евро до конца 2027 года, но никаких средств пока не выделено", - указывает газета.
В четверг страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро. Украина будет обязана вернуть кредит только в случае выплаты неких "репараций" со стороны России.
В МИД РФ не раз заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2026
07:22
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала