Юрист рассказал о последствиях выращивания некоторых растений - 25.04.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказал о последствиях выращивания некоторых растений
09:03 25.04.2026
 
Юрист рассказал о последствиях выращивания некоторых растений

Рычков: выращивание голубого лотоса, ипомеи трехцветной может привести к тюрьме

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Выращивание голубого лотоса, ипомеи трехцветной, а также некоторых видов кактусов и грибов может привести к лишению свободы на срок до восьми лет, рассказал РИА Новости юрист Вячеслав Рычков.
Юрист отметил, что за выращивание некоторых растений и грибов в России может наступить как административная, так и уголовная ответственность. Он подчеркнул, что ответственность наступит за культивирование растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества либо их прекурсоры.
Рычков добавил, что перечень запрещенных растений утверждён постановлением правительства РФ №934.
"Например, под запретом такие растения, как голубой лотос, ипомея трехцветная, турбина щитковидная, грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин, кактусы, содержащие мескалин, кокаиновый куст, конопля, мак снотворный и ряд других", - сказал член Ассоциации юристов России.
Как уточнил юрист, если выращивание производилось не в крупном или особо крупном размере, то наступает ответственность по статье 10.5.1 КоАП РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). За это гражданам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток, юрлицам грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.
Уголовная ответственность по статье 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры) наступает, если культивирование классифицируется в крупном и особо крупном размере.
Согласно постановлению правительства РФ №934, крупный размер начинается от 2-4 штук на некоторые виды растений, в подавляющем большинстве крупным размером считается - от 10 растений. Особо крупным размером на некоторые виды считается от 10 растений, в большинстве - от 100.
"В таком случае гражданину грозит лишение свободы на срок до восьми лет", - отметил он.
По словам юриста, существует распространенное заблуждение, что если на участке выросло несколько кустов запрещенных растений, то владелец автоматически подлежит ответственности.
Как подчеркнул Рычков, согласно пленуму Верховного суда №14 "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами", ответственность наступает именно за культивирование растений, а именно создание специальных условий для посева и выращивания наркосодержащих растений, их посев и выращивание, повышение урожайности и так далее.
Дачный отдых москвичей - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2026
Владельцев дач предупредили о штрафе за хлам и мусор
17 апреля, 03:03
 
