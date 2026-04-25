Многие предсказания Жириновского сбываются, заявил Путин

Многие предсказания Жириновского сбываются, заявил Путин - 25.04.2026, ПРАЙМ

Многие предсказания Жириновского сбываются, заявил Путин

Многие "предсказания" основателя ЛДПР Владимира Жириновского сейчас сбываются, сказал президент РФ Владимир Путин.

2026-04-25T12:48+0300

2026-04-25T12:48+0300

2026-04-25T12:48+0300

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Многие "предсказания" основателя ЛДПР Владимира Жириновского сейчас сбываются, сказал президент РФ Владимир Путин. "Многие его, как сейчас говорят, оценки будущего, предсказания сбываются", - сказал Путин ИС "Вести" в документальном фильме "России 1" "Владимир Жириновский". Жириновский на протяжении более чем 30 лет возглавлял ЛДПР, был депутатом Госдумы всех восьми созывов. Политик скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни, ему было 75 лет. В этом году 25 апреля Жириновскому исполнилось бы 80 лет.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, владимир жириновский, владимир путин, лдпр, "веди", госдума