Аналитики рассказали, когда начнется переток денег с вкладов в акции - 26.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Заметный переток денег с банковских вкладов в акции начнется при снижении ключевой ставки Банка России ниже 12% и доходности по вкладам до 10–11%, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Банк России по итогам заседания 24 апреля ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 14,5% годовых. "Наши опросы инвесторов показывают, что чуть более половины инвесторов ждут ключевую ставку ниже 12%, чтобы начать активно, то есть более 10% от депозитов, перекладывать средства со вкладов в акции", - прокомментировал аналитик "БКС Мир инвестиций" Даниил Болотских. Он добавил, что активный переток средств вероятен ближе к концу года. По словам руководителя по развитию инвестиционных продуктов УК "Альфа-Капитал" Сергея Рогозина, сейчас рынок акций пока не может похвастаться избыточным вниманием инвесторов, и всплеск интереса возможен при явных позитивных геополитических фактах. "Когда вклады начнут приносить 10–11%, многие инвесторы станут активнее искать более высокую доходность, в том числе в акциях, и осознанно принимать риск, который позволит получить более яркие результаты", - считает он. Аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов также ожидает перетока средств со вкладов на фондовый рынок при дальнейшем смягчении ДКП, но от более конкретных прогнозов воздержался. "По мере дальнейшего смягчения монетарной политики в стране можно ожидать определенного перетока денег людей с банковских вкладов в акции, однако тут многое будет зависеть от ситуации на фондовом рынке и других факторов. И какого-то порога депозитных ставок, при опускании ниже которого данный процесс резко ускорится, сейчас назвать сложно", - сказал он.

