https://1prime.ru/20260426/avarija-869445050.html
Авария на ЧАЭС стала переломным моментом для мировой ядерной безопасности
2026-04-26T00:00+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
чернобыль
киевская область
белоруссия
магатэ
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869445050.jpg?1777150815
ВЕНА, 25 апр - ПРАЙМ, Светлана Берило. Авария на энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года стала переломным моментом для мировой ядерной безопасности, заявили РИА Новости в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).
"Авария на энергоблоке №4 Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года оказала глубокое влияние на общественное доверие к ядерной энергетике во всем мире и усилила внимание к программам развития атомной энергетики. Она также стала переломным моментом, продемонстрировавшим необходимость международного сотрудничества в сфере ядерной безопасности", - отметили в агентстве.
Там пояснили, что одним из самых долговременных последствий аварии стало создание и укрепление международных конвенций по ядерной безопасности. "Сразу после аварии МАГАТЭ содействовало принятию в 1986 году двух юридически обязательных документов: Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии; Конвенции о помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации", - уточнили представители МАГАТЭ.
Отмечается, что новые конвенции создали основу для своевременного обмена информацией и международной помощи в случае ядерных или радиационных чрезвычайных ситуаций.
"Впоследствии уроки Чернобыля способствовали разработке Конвенции о ядерной безопасности (1994 год), которая закрепила механизмы взаимной экспертной оценки и взаимной ответственности между государствами, эксплуатирующими атомные электростанции", - добавили в МАГАТЭ.
Кроме того, в агентстве отметили, что уроки Чернобыля также привели к усилению независимости регулирующих органов, совершенствованию конструкции реакторов, улучшению готовности к чрезвычайным ситуациям и более глубокому вниманию к культуре безопасности.
В воскресенье исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС - крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Авария на ЧАЭС, расположенной примерно в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года. Белоруссия больше других республик пострадала от аварии: общая площадь радиационного загрязнения составила около 23% от ее общей площади.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
