Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Авария на ЧАЭС стала переломным моментом для мировой ядерной безопасности - 26.04.2026, ПРАЙМ
Авария на ЧАЭС стала переломным моментом для мировой ядерной безопасности
МАГАТЭ: авария на ЧАЭС стала переломным моментом для мировой ядерной безопасности

ВЕНА, 25 апр - ПРАЙМ, Светлана Берило. Авария на энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года стала переломным моментом для мировой ядерной безопасности, заявили РИА Новости в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).
"Авария на энергоблоке №4 Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года оказала глубокое влияние на общественное доверие к ядерной энергетике во всем мире и усилила внимание к программам развития атомной энергетики. Она также стала переломным моментом, продемонстрировавшим необходимость международного сотрудничества в сфере ядерной безопасности", - отметили в агентстве.
Там пояснили, что одним из самых долговременных последствий аварии стало создание и укрепление международных конвенций по ядерной безопасности. "Сразу после аварии МАГАТЭ содействовало принятию в 1986 году двух юридически обязательных документов: Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии; Конвенции о помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации", - уточнили представители МАГАТЭ.
Отмечается, что новые конвенции создали основу для своевременного обмена информацией и международной помощи в случае ядерных или радиационных чрезвычайных ситуаций.
"Впоследствии уроки Чернобыля способствовали разработке Конвенции о ядерной безопасности (1994 год), которая закрепила механизмы взаимной экспертной оценки и взаимной ответственности между государствами, эксплуатирующими атомные электростанции", - добавили в МАГАТЭ.
Кроме того, в агентстве отметили, что уроки Чернобыля также привели к усилению независимости регулирующих органов, совершенствованию конструкции реакторов, улучшению готовности к чрезвычайным ситуациям и более глубокому вниманию к культуре безопасности.
В воскресенье исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС - крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Авария на ЧАЭС, расположенной примерно в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года. Белоруссия больше других республик пострадала от аварии: общая площадь радиационного загрязнения составила около 23% от ее общей площади.
 
