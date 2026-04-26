Transavia France сокращает число рейсов из-за цен на топливо
2026-04-26T21:40+0300
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Французская бюджетная авиакомпания Transavia France отменяет некоторые рейсы в мае и июне из-за скачка цен на топливо на фоне кризиса на Ближнем Востоке, сообщает радиостанция RMC со ссылкой на комментарий компании. "Transavia France сообщила… о корректировке программы полетов на два следующих месяца, сославшись на последствия конфликта на Ближнем Востоке для цены топлива", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, Transavia France отменит порядка 2% рейсов, запланированных на май и июнь этого года. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что конфликт на Ближнем Востоке и перекрытие Ормузского пролива уже оказывает огромное негативное влияние на экономику ЕС. Сообщество из-за роста цен за 1,5 месяца дополнительно потратило на топливо более 20 миллиардов евро. ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
RMC: лоукостер Transavia France отменяет рейсы в мае и июне из-за скачка цен на топливо