В Белоруссии исключили попадание продуктов с превышением радиации

Попадание в белорусские магазины продуктов с превышением безопасного уровня радиации исключено, заявил в интервью РИА Новости директор Института радиобиологии...

МИНСК, 26 апр – ПРАЙМ. Попадание в белорусские магазины продуктов с превышением безопасного уровня радиации исключено, заявил в интервью РИА Новости директор Института радиобиологии Национальной академии наук Белоруссии Игорь Чешик. В текущем году исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС - крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Авария на ЧАЭС, расположенной примерно в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года. Белоруссия больше других республик пострадала от аварии: общая площадь радиационного загрязнения составила около 23% от ее общей площади. "Каждая партия продуктов проходит радиационный контроль. Попадание в магазины продуктов с превышением уровня радиоактивного загрязнения по нормируемым радионуклидам исключено", - сказал Чешик. Он подчеркнул, что за прошедшие 40 лет в Белоруссии была проделана беспрецедентная в мировой практике работа в области сельскохозяйственной, биологической и зооветеринарной наук. "Достигнуты результаты, обеспечивающие получение экологически безопасной сельскохозяйственной продукции. Однако единичные случаи получения продукции выше допустимых уровней радиации порой фиксируются - по каждому случаю выполняется анализ причин превышения", - рассказал ученый. Но он заверил, что "если продукция приобретается в магазине, она на 100% "чистая". "Можно не смотреть, произведена ли она в (пострадавшей от аварии на ЧАЭС – ред.) Гомельской области или в другом регионе Беларуси", - подчеркнул Чешик. "А вот если вы где-то в сельской местности приобретаете у какого-то частного лица продукцию, которая не проходила радиационный контроль, те же грибочки на трассе, то ваше здоровье – целиком ваша ответственность", - констатировал он. Ученый подчеркнул, что белорусским государством предусмотрена сложная, многоступенчатая система проверки качества продукции. "Случаев отпуска предприятиями в торговую сеть продуктов питания и сырья со сверхнормативным содержанием радионуклидов за последние пять лет не зарегистрировано", - констатировал он. Чешик рассказал, что на предприятиях все сырье и готовая продукция, произведенные на загрязненных радионуклидами территориях, подвергаются тройному радиометрическому контролю – входному, в процессе переработки сырья и контролю готовой продукции. На мясокомбинатах республики весь крупный рогатый скот, поступающий из загрязненных хозяйств, подвергается прижизненному радиометрическому контролю, добавил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 26 апреля в 9.00 мск.

