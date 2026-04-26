В Белоруссии исключили попадание продуктов с превышением радиации - 26.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260426/belorussija-869445494.html
В Белоруссии исключили попадание продуктов с превышением радиации
2026-04-26T00:45+0300
бизнес
белоруссия
чернобыль
киевская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869445494.jpg?1777153532
МИНСК, 26 апр – ПРАЙМ. Попадание в белорусские магазины продуктов с превышением безопасного уровня радиации исключено, заявил в интервью РИА Новости директор Института радиобиологии Национальной академии наук Белоруссии Игорь Чешик. В текущем году исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС - крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Авария на ЧАЭС, расположенной примерно в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года. Белоруссия больше других республик пострадала от аварии: общая площадь радиационного загрязнения составила около 23% от ее общей площади. "Каждая партия продуктов проходит радиационный контроль. Попадание в магазины продуктов с превышением уровня радиоактивного загрязнения по нормируемым радионуклидам исключено", - сказал Чешик. Он подчеркнул, что за прошедшие 40 лет в Белоруссии была проделана беспрецедентная в мировой практике работа в области сельскохозяйственной, биологической и зооветеринарной наук. "Достигнуты результаты, обеспечивающие получение экологически безопасной сельскохозяйственной продукции. Однако единичные случаи получения продукции выше допустимых уровней радиации порой фиксируются - по каждому случаю выполняется анализ причин превышения", - рассказал ученый. Но он заверил, что "если продукция приобретается в магазине, она на 100% "чистая". "Можно не смотреть, произведена ли она в (пострадавшей от аварии на ЧАЭС – ред.) Гомельской области или в другом регионе Беларуси", - подчеркнул Чешик. "А вот если вы где-то в сельской местности приобретаете у какого-то частного лица продукцию, которая не проходила радиационный контроль, те же грибочки на трассе, то ваше здоровье – целиком ваша ответственность", - констатировал он. Ученый подчеркнул, что белорусским государством предусмотрена сложная, многоступенчатая система проверки качества продукции. "Случаев отпуска предприятиями в торговую сеть продуктов питания и сырья со сверхнормативным содержанием радионуклидов за последние пять лет не зарегистрировано", - констатировал он. Чешик рассказал, что на предприятиях все сырье и готовая продукция, произведенные на загрязненных радионуклидами территориях, подвергаются тройному радиометрическому контролю – входному, в процессе переработки сырья и контролю готовой продукции. На мясокомбинатах республики весь крупный рогатый скот, поступающий из загрязненных хозяйств, подвергается прижизненному радиометрическому контролю, добавил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 26 апреля в 9.00 мск.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала