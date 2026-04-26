Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Из зоны отчуждения после аварии на ЧАЭС эвакуировали 400 тысяч человек - 26.04.2026, ПРАЙМ
Из зоны отчуждения после аварии на ЧАЭС эвакуировали 400 тысяч человек
03:00 26.04.2026
 
Из зоны отчуждения после аварии на ЧАЭС эвакуировали 400 тысяч человек

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Около 400 тысяч человек были эвакуированы из 30-километровой зоны отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС, загрязнению радиоактивными веществами подверглись почти 160 тысяч квадратных километров территорий.
В день 40-летия со дня аварии на ЧАЭС данные цифры приводит Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ. Авария на Чернобыльской АЭС стала крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям катастрофы в истории атомной энергетики. Авария на ЧАЭС, расположенной примерно в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года.
"Из 30-километровой зоны отчуждения было эвакуированы около 400 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что радиоактивному загрязнению вследствие аварии на ЧАЭС подверглось почти 160 тысяч квадратных километров территорий. В ликвидации последствий аварии участвовали свыше 600 тысяч граждан СССР: пожарные, военнослужащие, ученые, строители, шахтеры, медицинские работники, а также сотрудники профильных научных институтов.
"Чернобыльская трагедия - это печальный урок, который показал, насколько хрупок мир перед лицом вышедшей из-под контроля энергии атома. Благодаря мужеству ликвидаторов масштабы бедствия удалось минимизировать, но эхо тех событий до сих пор напоминает о важности неукоснительного соблюдения технологической дисциплины и развития систем предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
 
