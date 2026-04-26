Премьер Чехии ищет поставщиков энергоресурсов
Чехии нужны сильные и стабильные партнеры и среди стран, не входящих в ЕС, в том числе поставщики энергоресурсов, заявил в воскресенье перед отлетом с большой... | 26.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-26T21:55+0300
ПРАГА, 26 апр – ПРАЙМ. Чехии нужны сильные и стабильные партнеры и среди стран, не входящих в ЕС, в том числе поставщики энергоресурсов, заявил в воскресенье перед отлетом с большой бизнес-делегацией в поездку в Азербайджан, Казахстан и Узбекистан чешский премьер Андрей Бабиш. "Нам нужны сильные и стабильные партнеры и среди стран, не входящих в состав Евросоюза. С этой целью наша делегация, в состав которой входят руководители ряда крупнейших чешских фирм, направляется с четырехдневным визитом за пределы Европы - в Азербайджан, Казахстан и Узбекистан. Важную роль будут играть переговоры о поставках в Чехию из этих стран нефти и газа", - приводит агентство ЧТК слова премьера. В 2026 году Азербайджан стал крупнейшим поставщиком нефти в Чехию, на его долю пришлось 42% чешского импорта. В состав сопровождающей премьера бизнес-делегации входят руководители около 50 крупнейших чешских фирм и предприятий из энергетической, транспортной, машиностроительной и оборонной отраслей, в частности, машиностроительные группы Škoda Group и Frýdlantské strojírny, авиастроительная группа Aero Vodochody Aerospace, производитель оборудования для обеспечения безопасности дорожного движения AŽD Praha. Некоторые из этих компаний уже начали работать в ныне посещаемых странах, другие будут искать возможности для сотрудничества и инвестиций. Помимо участия в бизнес-форумах, Бабиш встретится с высшими руководителями этих трех стран. В понедельник Бабиша примет президент Азербайджана Ильхам Алиев, на следующий день чешский премьер проведет переговоры в Астане со своим казахстанским коллегой Олжасом Бектеновым, а в среду будет принят президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В последний день поездки, в четверг, Бабиша примет в Ташкенте президент Узбекистан Шавкат Мирзиеев.
