В Дели при пожаре двигателя самолета пострадали шесть человек

В Дели при пожаре двигателя самолета пострадали шесть человек - 26.04.2026, ПРАЙМ

В Дели при пожаре двигателя самолета пострадали шесть человек

Двигатель самолета загорелся во время его разбега в Дели, шесть человек пострадали и отправлены в больницу, сообщает индийское издание Economic Times.

2026-04-26T07:10+0300

2026-04-26T07:10+0300

2026-04-26T07:41+0300

бизнес

мировая экономика

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Двигатель самолета загорелся во время его разбега в Дели, шесть человек пострадали и отправлены в больницу, сообщает индийское издание Economic Times. "Шесть пассажиров госпитализированы после того, как швейцарский рейс из Дели в Цюрих прервал разбег и был эвакуирован со взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту имени Индиры Ганди рано утром в воскресенье", - говорится в публикации. По данным издания, один из двигателей самолета загорелся в момент разбега, из-за чего пришлось прервать взлет и срочно эвакуировать всех находившихся на борту самолета.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика