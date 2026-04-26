https://1prime.ru/20260426/deli-869447816.html
В Дели при пожаре двигателя самолета пострадали шесть человек
Двигатель самолета загорелся во время его разбега в Дели, шесть человек пострадали и отправлены в больницу, сообщает индийское издание Economic Times. | 26.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-26T07:10+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869447816.jpg?1777178518
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Двигатель самолета загорелся во время его разбега в Дели, шесть человек пострадали и отправлены в больницу, сообщает индийское издание Economic Times. "Шесть пассажиров госпитализированы после того, как швейцарский рейс из Дели в Цюрих прервал разбег и был эвакуирован со взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту имени Индиры Ганди рано утром в воскресенье", - говорится в публикации. По данным издания, один из двигателей самолета загорелся в момент разбега, из-за чего пришлось прервать взлет и срочно эвакуировать всех находившихся на борту самолета.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Economic Times: в Дели при пожаре двигателя самолета пострадали шесть человек
"Шесть пассажиров госпитализированы после того, как швейцарский рейс из Дели в Цюрих прервал разбег и был эвакуирован со взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту имени Индиры Ганди рано утром в воскресенье", - говорится в публикации.
По данным издания, один из двигателей самолета загорелся в момент разбега, из-за чего пришлось прервать взлет и срочно эвакуировать всех находившихся на борту самолета.