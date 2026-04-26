ЕС объявил Китаю санкционную войну, которую уже проиграл, заявил Дмитриев - 26.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-26T20:57+0300
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Евросоюз объявил Китаю санкционную войну, которую уже проиграл, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "ЕС объявил Китаю санкционную войну, которую уже проиграл", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X, комментируя новость о том, что власти КНР пообещали принять меры для защиты китайских компаний, попавших в 20-й пакет санкций ЕС против России. Ранее Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций против России внес в список шесть китайских компаний. После этого министерство коммерции КНР заявило, что Пекин примет меры для защиты этих китайских компаний, а ответственность за последствия понесет Евросоюз.
