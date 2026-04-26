https://1prime.ru/20260426/ekspert-869446056.html

Эксперт назвал самый редкий в мире металл

2026-04-26T03:18+0300

промышленность

экономика

сша

юар

канада

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869446056.jpg?1777162735

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Самым редким в мире металлом является искусственно созданный калифорний, а среди природных металлов - осмий, рассказал РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский. "Если рассматривать все металлы в целом, включая синтезированные человеком, то абсолютным рекордсменом по редкости является калифорний... Если говорить о природных, стабильных металлах, которые можно добыть из земных недр, то пальму первенства удерживает осмий", - сказал он. Как пояснил Вишневский, в природе калифорния не существует: его искусственно синтезируют в ядерных реакторах только два государства в мире - Россия и США. Ежегодный объем производства этого металла настолько мал, что измеряется не тоннами или килограммами, а крупицами из-за сверхсложной и высокотехнологичной процедуры получения. Редкость калифорния напрямую влияет на его стоимость, отметил эксперт. Цена этого металла может достигать нескольких десятков миллионов долларов за один грамм, а применяют его в ядерной медицине (лучевая терапия) и при исследовании материалов. Самый редкий природный металл осмий добывается на месторождениях в ЮАР, России, США, Канаде и Казахстане в виде примеси в платиновых, никелевых и медных рудах. Его добыча ведется в очень маленьких объемах, так как его содержание в поверхности земли составляет всего 0,001 частицы на миллион частиц земной коры. Если взять тонну породы, то в ней будет микроскопическое количество металла - меньше, чем весит песчинка. Стоимость осмия может варьироваться от 1,5 тысяч до 10 тысяч долларов за грамм в зависимости от того, насколько чистый металл и какой у него изотоп. Применяется редкий металл и его сплавы для изготовления компонентов реактивных двигателей и космических аппаратов, для производства наконечников перьевых ручек, игл проигрывателей и точных хирургических инструментов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

