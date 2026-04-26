Эксперт назвал самый редкий в мире металл - 26.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260426/ekspert-869446056.html
Эксперт назвал самый редкий в мире металл
2026-04-26T03:18+0300
2026-04-26T03:18+0300
промышленность
экономика
сша
юар
канада
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869446056.jpg?1777162735
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Эксперт НТИ Вишневский назвал калифорний самым редким в мире металлом

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Самым редким в мире металлом является искусственно созданный калифорний, а среди природных металлов - осмий, рассказал РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский.
"Если рассматривать все металлы в целом, включая синтезированные человеком, то абсолютным рекордсменом по редкости является калифорний... Если говорить о природных, стабильных металлах, которые можно добыть из земных недр, то пальму первенства удерживает осмий", - сказал он.
Как пояснил Вишневский, в природе калифорния не существует: его искусственно синтезируют в ядерных реакторах только два государства в мире - Россия и США. Ежегодный объем производства этого металла настолько мал, что измеряется не тоннами или килограммами, а крупицами из-за сверхсложной и высокотехнологичной процедуры получения.
Редкость калифорния напрямую влияет на его стоимость, отметил эксперт. Цена этого металла может достигать нескольких десятков миллионов долларов за один грамм, а применяют его в ядерной медицине (лучевая терапия) и при исследовании материалов.
Самый редкий природный металл осмий добывается на месторождениях в ЮАР, России, США, Канаде и Казахстане в виде примеси в платиновых, никелевых и медных рудах. Его добыча ведется в очень маленьких объемах, так как его содержание в поверхности земли составляет всего 0,001 частицы на миллион частиц земной коры. Если взять тонну породы, то в ней будет микроскопическое количество металла - меньше, чем весит песчинка.
Стоимость осмия может варьироваться от 1,5 тысяч до 10 тысяч долларов за грамм в зависимости от того, насколько чистый металл и какой у него изотоп. Применяется редкий металл и его сплавы для изготовления компонентов реактивных двигателей и космических аппаратов, для производства наконечников перьевых ручек, игл проигрывателей и точных хирургических инструментов.
 
ЭкономикаПромышленностьСШАЮАРКАНАДА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала