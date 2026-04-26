Дмитриев предсказал ЕС и Британии колоссальные потери в мае - 26.04.2026, ПРАЙМ
Дмитриев предсказал ЕС и Британии колоссальные потери в мае
Дмитриев предсказал ЕС и Британии колоссальные потери в мае

Дмитриев: ЕС и Британию в мае накроет цунами энергетического кризиса

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев полагает, что в мае Евросоюз и Великобританию накроет цунами энергетического кризиса, которое принесет им колоссальные потери.
"Вместо того, чтобы постоянно искать внешнего врага для оправдания внутренних неудач, необходима деэскалация. ЕС и Британия понесут колоссальные потери от цунами энергетического кризиса, которое обрушится в мае, и (им - ред.) нужно скорректировать неправильный подход и меры, чтобы выжить", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так глава РФПИ прокомментировал новость телеканала Newsmax о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона, который утверждает, что лидеры России, США и КНР являются частью "глобального сдвига", якобы работающего против Европы.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
 
