Дмитриев предсказал ЕС и Британии колоссальные потери в мае
2026-04-26T09:44+0300
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев полагает, что в мае Евросоюз и Великобританию накроет цунами энергетического кризиса, которое принесет им колоссальные потери. "Вместо того, чтобы постоянно искать внешнего врага для оправдания внутренних неудач, необходима деэскалация. ЕС и Британия понесут колоссальные потери от цунами энергетического кризиса, которое обрушится в мае, и (им - ред.) нужно скорректировать неправильный подход и меры, чтобы выжить", - написал Дмитриев в соцсети X. Так глава РФПИ прокомментировал новость телеканала Newsmax о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона, который утверждает, что лидеры России, США и КНР являются частью "глобального сдвига", якобы работающего против Европы. ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
https://1prime.ru/20260419/es-869267683.html
Дмитриев: ЕС и Британию в мае накроет цунами энергетического кризиса
ЕК посоветует странам ЕС ввести удаленную работу на фоне кризиса, пишут СМИ
