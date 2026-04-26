https://1prime.ru/20260426/estoniya-869452958.html
В Эстонии обратились к России с дерзким требованием
Россия должна вернуть Украине все ее энергообъекты, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. | 26.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-26T16:47+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83753/63/837536354_0:6:2995:1691_1920x0_80_0_0_1b262ec6c21eb717f2fb2b75c2f4eda8.jpg
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ Россия должна вернуть Украине все ее энергообъекты, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна."Россия должна немедленно вывести свои войска со всех украинских энергообъектов и вернуть Украине полный контроль", — написал он в социальной сети X.Он также потребовал ввести более жесткие санкции в отношении российского энергетического сектора.В четверг официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление Цахкны о нежелании "оглядываться назад" и восстанавливать отношения с Москвой, заявила РИА Новости, что оглядываться назад политики ЕС должны не из-за России, а из-за собственных извращенных антиценностей.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
https://1prime.ru/20260426/posol-869452519.html
https://1prime.ru/20260426/rossiya-869452392.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83753/63/837536354_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ccf4df553bfdfd92c04cbbdd0094fc81.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Глава МИД Эстонии Цахкна потребовал от РФ вернуть Украине все энергообъекты