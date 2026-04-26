В Эстонии обратились к России с дерзким требованием - 26.04.2026, ПРАЙМ
В Эстонии обратились к России с дерзким требованием
Россия должна вернуть Украине все ее энергообъекты, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. | 26.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-26T16:47+0300
Глава МИД Эстонии Цахкна потребовал от РФ вернуть Украине все энергообъекты

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве.
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве.
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве.
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ Россия должна вернуть Украине все ее энергообъекты, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.
"Россия должна немедленно вывести свои войска со всех украинских энергообъектов и вернуть Украине полный контроль", — написал он в социальной сети X.
Он также потребовал ввести более жесткие санкции в отношении российского энергетического сектора.
В четверг официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление Цахкны о нежелании "оглядываться назад" и восстанавливать отношения с Москвой, заявила РИА Новости, что оглядываться назад политики ЕС должны не из-за России, а из-за собственных извращенных антиценностей.
Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
