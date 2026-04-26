https://1prime.ru/20260426/evropa-869450457.html

Россия является неотъемлемой частью Европы, заявил Песков

Россия является неотъемлемой частью Европы, поэтому не может быть главной угрозой для нее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 26.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-26T12:57+0300

россия

общество

европа

рф

фрг

дмитрий песков

"веди"

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4adafca5225422ced87cc919d30ed6f1.jpg

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Россия является неотъемлемой частью Европы, поэтому не может быть главной угрозой для нее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия не может быть главной угрозой для Европы, потому что Россия, кто бы что бы ни говорил, она, будучи евразийской страной, всё-таки это неотъемлемая составляющая часть Европы", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. Ранее ФРГ впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В этом документе Россия определена как "главная угроза".

европа

рф

фрг

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , европа, рф, фрг, дмитрий песков, "веди"