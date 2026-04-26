https://1prime.ru/20260426/evropa-869450457.html
Россия является неотъемлемой частью Европы, заявил Песков
Россия является неотъемлемой частью Европы, заявил Песков - 26.04.2026, ПРАЙМ
Россия является неотъемлемой частью Европы, заявил Песков
Россия является неотъемлемой частью Европы, поэтому не может быть главной угрозой для нее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 26.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-26T12:57+0300
2026-04-26T12:57+0300
2026-04-26T12:57+0300
россия
общество
европа
рф
фрг
дмитрий песков
"веди"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4adafca5225422ced87cc919d30ed6f1.jpg
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Россия является неотъемлемой частью Европы, поэтому не может быть главной угрозой для нее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия не может быть главной угрозой для Европы, потому что Россия, кто бы что бы ни говорил, она, будучи евразийской страной, всё-таки это неотъемлемая составляющая часть Европы", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. Ранее ФРГ впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В этом документе Россия определена как "главная угроза".
европа
рф
фрг
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0188e27332bea5b28e7e8badfc353f0f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , европа, рф, фрг, дмитрий песков, "веди"
РОССИЯ, Общество , ЕВРОПА, РФ, ФРГ, Дмитрий Песков, "Веди"
Россия является неотъемлемой частью Европы, заявил Песков
Песков: Россия является частью Европы и не может быть главной угрозой для нее