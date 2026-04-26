Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия является неотъемлемой частью Европы, заявил Песков - 26.04.2026, ПРАЙМ
Россия является неотъемлемой частью Европы, заявил Песков
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Россия является неотъемлемой частью Европы, поэтому не может быть главной угрозой для нее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия не может быть главной угрозой для Европы, потому что Россия, кто бы что бы ни говорил, она, будучи евразийской страной, всё-таки это неотъемлемая составляющая часть Европы", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. Ранее ФРГ впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В этом документе Россия определена как "главная угроза".
https://1prime.ru/20260423/peskov-869391279.html
Песков: Россия является частью Европы и не может быть главной угрозой для нее

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Россия является неотъемлемой частью Европы, поэтому не может быть главной угрозой для нее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия не может быть главной угрозой для Европы, потому что Россия, кто бы что бы ни говорил, она, будучи евразийской страной, всё-таки это неотъемлемая составляющая часть Европы", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Ранее ФРГ впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В этом документе Россия определена как "главная угроза".
Танкеры в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2026
Россия вносит свой вклад в стабилизацию цен на энергорынках, заявил Песков
23 апреля, 13:42
 
