В Госдуме предложили бесплатно выдавать школьную форму многодетным

2026-04-26T16:47+0300

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая в разговоре с РИА Новости предложила бесплатно предоставлять многодетным семьям школьную форму вместо региональной компенсации, которая только частично покрывает расходы. В России можно получить частичную компенсацию на школьную форму. Сумма выплаты и адресаты в каждом субъекте отличаются, регионы сами устанавливают необходимые критерии для ее получения: только первоклассникам, многодетным или малоимущим семьям и так далее. "Правильным было бы решение обеспечивать школьников именно формой. Ведь сейчас получается, что в одном регионе выплата на школьную форму для многодетных составляет 2,5 тысячи рублей, в другом - 12 тысяч рублей. Таким образом, кто-то только пиджак может с рубашкой купить, а кто-то полный комплект, еще и в двух экземплярах, с учетом стирки", - сказала Буцкая. Парламентарий отметила, что для поддержки российских производителей школьной формы государством в 2026 году будет выделено 100 миллионов рублей, в 2027 году - также 100 миллионов рублей. "Это и российских производителей поддержит", - заключила она. С сентября 2025 года в РФ вступили в силу изменения в приказ Росстандарта, утверждающие ГОСТ школьной формы. В Минпросвещения РФ ранее сообщали, что не планируют вводить единую школьную форму, учебные заведения могут сами устанавливать требования к внешнему виду учеников.

